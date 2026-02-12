تزيد بعد الاستحمام.. حكة الجلد قد تكشف مرضا في الكبد

يشعر بعض الأشخاص بحكة جلدية عابرة بعد الاستحمام، وغالبا ما تفسر على أنها جفاف بسبب الماء الساخن أو نوع الصابون.

لكن استمرار الحكة أو شدتها بصورة لافتة، خاصة دون ظهور طفح جلدي واضح، قد يحمل مشكلات صحية تتعلق بوظائف الكبد.

وحذر الدكتور أحمد عزت، استشاري أمراض الكبد والجهاز الهضمي، من تجاهل الحكة الجلدية المتكررة التي تزداد بعد الاستحمام، مؤكدا أنها قد تكون علامة مبكرة على اضطراب في الكبد أو القنوات المرارية.

وقال "عزت" في تصريحات لمصراوي، إن هذا النوع من الحكة يحدث نتيجة تراكم أملاح الصفراء في الدم عندما يقل تدفق العصارة الصفراوية من الكبد إلى الأمعاء، وهو ما يسمى بالركود الصفراوي.

وأضاف أن هذه الأملاح تترسب في الجلد وتحفز النهايات العصبية المسؤولة عن الإحساس بالحكة.

وأوضح أن الحكة في هذه الحالة لا يصاحبها غالبا طفح جلدي أو حساسية ظاهرة، وتظهر على شكل رغبة شديدة في الهرش، خاصة ليلا أو بعد الاستحمام بالماء الساخن، وقد تترك آثار خدوش فقط بسبب الحك المتكرر.

وأشار إلى أن من العلامات المصاحبة التي يجب الانتباه لها تشمل اصفرار العينين أو الجلد، وتغير لون البول إلى الداكن، وشحوب البراز، والشعور بالإجهاد المستمر، وفقدان الشهية، موضحا أن هذه الأعراض قد تشير إلى أمراض مثل التهاب الكبد الفيروسي، أو دهون الكبد المتقدمة، أو انسداد القنوات المرارية بحصوات.

وأضاف استشاري أمراض الكبد أن الماء الساخن يوسع الأوعية الدموية في الجلد، ما يزيد الإحساس بالحكة ويجعلها أكثر وضوحا، لذلك يلاحظ المرضى تفاقمها بعد الاستحمام مباشرة.

ونصح بضرورة إجراء تحاليل وظائف الكبد عند استمرار الحكة دون سبب واضح لأكثر من أسبوعين، مع عمل سونار على الكبد والمرارة، لأن الاكتشاف المبكر يمنع مضاعفات قد تصل إلى التليف الكبدي.

وأكد أن العلاج يعتمد على السبب؛ فقد يشمل أدوية تقلل تراكم أملاح الصفراء، إلى جانب تعديل نمط الحياة، مثل تجنب الدهون الثقيلة، والحفاظ على وزن صحي، والابتعاد عن الإفراط في المسكنات دون إشراف طبي.

