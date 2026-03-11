إعلان

الترتيب الصحيح لغسل الجسم.. 80% من الناس يقعون في خطأ شائع

كتب : أحمد الضبع

01:00 م 11/03/2026

الاستحمام

لا شك في أن الاستحمام جزء من روتيننا اليومي الذي نؤديه عدة مرات دون التفكير في تفاصيله، لكن هل فكرت يومًا في الترتيب الصحيح لغسل جسمك؟ دراسة جديدة كشفت عن أن معظم الناس يرتكبون خطأ شائعًا قد يؤثر على صحتهم ونظافتهم الشخصية.

وفقًا لخبراء من موقع "Original Source" المتخصص في منتجات العناية بالجسم، يكشفون أن الترتيب المثالي للاستحمام يتضمن غسل الشعر أولًا، ثم استخدام البلسم، وأخيرًا استخدام جل الاستحمام، ويؤكد الخبراء أن هذا الترتيب البسيط يحدث فرقًا كبيرًا في الحفاظ على صحة الشعر والجلد.

وبينما يعتقد الكثيرون أن غسل الجسم أولًا قبل العناية بالشعر هو الخيار الأمثل، يشير المتخصصون إلى أن هذا الترتيب قد يؤدي إلى تراكم الزيوت ومنتجات الشعر على البشرة، ما يسبب تهيج الجلد.

ويقول الخبراء إن غسل الشعر أولًا يساهم في إزالة الزيوت والمنتجات المتبقية قبل استخدام جل الاستحمام، مما يمنع تفاعل المواد الكيميائية مع البشرة.

وفي استطلاع شمل 2000 شخص في المملكة المتحدة، كشف أن 44% من المشاركين يستخدمون جل الاستحمام قبل الشامبو والبلسم، في حين أن 7% يخلطون بين جل الاستحمام والبلسم والشامبو بترتيب عشوائي.

وفي المقابل، وجد أن 22% فقط من المشاركين كانوا يتبعون الترتيب الصحيح (الشامبو، ثم جل الاستحمام، ثم البلسم).

أليس بليمر، مسؤولة قسم المرطبات في Original Source، أضافت: "الاستحمام ليس مجرد عملية تنظيف، بل هو تجربة حسية تعزز الانتعاش والنشاط. إذا كنت ترغب في بداية صباحك بحيوية، فإن استخدام جل استحمام ذو رائحة طبيعية 100% يمكن أن يكون المفتاح."

وتعزز هذه النتائج ما توصلت إليه دراسة سابقة أجرتها جامعة ساري، إذ أظهرت أن متوسط مدة الاستحمام بين طلاب الجامعة كان 6.7 دقيقة.

ورغم أن هذه المدة قد تكون أقصر مقارنة بالعامة، إلا أن الباحثين يشيرون إلى أن معظم الناس قد يستغرقون وقتًا أطول في الاستحمام.

