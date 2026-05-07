أكد أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن هناك العديد من المقاصد السياحية الجاهزة لاستقبال الزوار في مصر، مشيرًا إلى أن مسار العائلة المقدسة يُعد من أبرز هذه الوجهات السياحية المهمة.

وأوضح، خلال فعالية للمجلس العالمي للسياحة والسفر، أن الهيئة تعمل حاليًا على تنفيذ استراتيجية متكاملة لتنمية القطاع السياحي، أسهمت في تحقيق معدلات نمو كبيرة من خلال تطوير أدوات الترويج وفتح أسواق جديدة.

وأشار إلى أن الهيئة تعتمد بشكل متزايد على أدوات التسويق الرقمي لفهم احتياجات العملاء الحاليين والمحتملين، وتحسين وسائل التواصل معهم، بما يسهم في وضع القطاع السياحي المصري في المكانة العالمية المناسبة.

وأضاف أن الهيئة تشجع القطاع الخاص على تطبيق الممارسات الخضراء الصديقة للبيئة، خاصة فيما يتعلق باستخدام الوقود النظيف والطاقة الشمسية، دعمًا لتوجهات الاستدامة البيئية في القطاع السياحي.

وأكد أحمد يوسف أن القطاع الخاص شريك رئيسي في تنمية السياحة المصرية، مشيرًا إلى وجود برامج لدعم حركة الطيران يتم تنفيذها بالتعاون مع الشركات والقطاع الخاص، إلى جانب تنظيم العديد من البرامج والرحلات السياحية المشتركة.

ولفت إلى أن سانت كاترين تُعد من الوجهات السياحية المتميزة، إلى جانب ما تتمتع به القاهرة من تنوع سياحي وثقافي، مؤكدًا أن مصر تمتلك تنوعًا كبيرًا في المقاصد والأنماط السياحية المختلفة.