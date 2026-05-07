يستعرض موقع "مصراوي" جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الجاري 2025/2026، وذلك قبل انطلاق مباريات الجولة التاسعة من المرحلة النهائية، التي تشهد صراعًا قويًا سواء على اللقب أو في مجموعة الهبوط.

ويتصدر أحمد ياسر ريان، مهاجم البنك الأهلي، جدول ترتيب الهدافين برصيد 11 هدفًا، في ظل منافسة قوية من عدة لاعبين مع اقتراب نهاية الموسم.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري:

1- أحمد ياسر ريان (البنك الأهلي): 11 هدفًا

2- علي سليمان (كهرباء الإسماعيلية): 10 أهداف

3- محمود حسن تريزيجيه (الأهلي): 9 أهداف

4- عدي الدباغ (الزمالك): 9 أهداف

5- أسامة فيصل (البنك الأهلي): 8 أهداف

6- ناصر ماهر (بيراميدز): 8 أهداف

وتُقام اليوم الخميس عدة مواجهات مهمة ضمن منافسات مرحلة الهبوط، في وقت تتجه فيه الأنظار أيضًا إلى صراع الهدافين، الذي قد يشهد تغييرات حتى الجولة الأخيرة من البطولة.

