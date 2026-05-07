الدوري المصري

طلائع الجيش

1 0
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
20:00

زد

الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
22:00

نوتينجهام فورست

الدوري السعودي

الشباب

- -
21:00

النصر

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل جولة حسم اللقب

كتب : محمد الميموني

06:11 م 07/05/2026
    احمد ياسر ريان البنك الأهلي
    تريزجية-الأهلي

يستعرض موقع "مصراوي" جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الجاري 2025/2026، وذلك قبل انطلاق مباريات الجولة التاسعة من المرحلة النهائية، التي تشهد صراعًا قويًا سواء على اللقب أو في مجموعة الهبوط.

ويتصدر أحمد ياسر ريان، مهاجم البنك الأهلي، جدول ترتيب الهدافين برصيد 11 هدفًا، في ظل منافسة قوية من عدة لاعبين مع اقتراب نهاية الموسم.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري:

1- أحمد ياسر ريان (البنك الأهلي): 11 هدفًا
2- علي سليمان (كهرباء الإسماعيلية): 10 أهداف
3- محمود حسن تريزيجيه (الأهلي): 9 أهداف
4- عدي الدباغ (الزمالك): 9 أهداف
5- أسامة فيصل (البنك الأهلي): 8 أهداف
6- ناصر ماهر (بيراميدز): 8 أهداف

وتُقام اليوم الخميس عدة مواجهات مهمة ضمن منافسات مرحلة الهبوط، في وقت تتجه فيه الأنظار أيضًا إلى صراع الهدافين، الذي قد يشهد تغييرات حتى الجولة الأخيرة من البطولة.

واردات مصر من الماشية تجاوز 420 مليون دولار خلال 2025 (رسم تفاعلي)
رويترز: الإمارات تسيّر ناقلات نفط في الخفاء عبر مضيق هرمز
تركي آل الشيخ يكشف كواليس جديدة لمسلسل "الأمير" بطولة أحمد عز وتوبا بويوك
في غياب نجله وبعيداً عن الأضواء.. المنيا تودع والد محمد شحاتة لاعب الزمالك
كانت سلة غذاء الرومان.. رحلة داخل مدينة "أسمنت الخراب" بالوادي الجديد -صور
