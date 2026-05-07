صداع غريب، تشوش في الرؤية، لحظة من الارتباك، كلها أعراض قد تعزى بسهولة إلى الإجهاد أو التعب العام، لكن في بعض الأحيان، قد تشير إلى شيء أعمق، شيء خفي في الأوعية الدموية التي تغذي الدماغ، وهنا تبرز أهمية فحص يسمى تصوير الأوعية الدماغية، فهو لا يقتصر على فحص الدماغ فحسب، بل يرسم خريطة لمسارات تدفق الدم فيه.

ما هو تصوير الأوعية الدماغية؟



يعد تصوير الأوعية الدماغية اختبارا تصويريا دقيقا يظهر كيفية تدفق الدم عبر الدماغ، ويطلق عليه الأطباء المعيار الذهبي لتشخيص مشاكل الأوعية الدموية، ويستخدم لفحص الأوعية الدموية في الدماغ، بحسب صحيفة تايمز أوف إنديا.

كيفية إجراء تصوير الأوعية الدماغية



قد تبدو العملية معقدة، لكنها تخضع لرقابة دقيقة، يتم إدخال أنبوب رفيع عبر أحد الأوعية الدموية، عادة من الرسغ أو الفخذ، باتجاه الدماغ، ثم يحقن صبغ، ما يجعل الأوعية الدموية مرئية في صور الأشعة السينية، تستغرق العملية بأكملها عادة حوالي 30 دقيقة وتجرى تحت التخدير الموضع، ويمكن للمرضى العودة إلى منازلهم في نفس اليوم أو في اليوم التالي، وذلك حسب حالتهم.

علامات التحذير التي لا يجب تجاهلها



لا تستدعي كل الأعراض الذعر، لكن بعضها يستحق الانتباه، غالبا ما يشير الدماغ إلى وجود ضائقة من خلال تغييرات طفيفة، إن العديد من حالات الدماغ الخطيرة لا تبدأ بأعراض واضحة، بل تبدأ بهدوء، مع علامات تحذيرية دقيقة غالبا ما يتم تجاهلها.

فيما يلي بعض العلامات التي قد تدفع الأطباء إلى التوصية بإجراء تصوير الأوعية الدماغية:

صداع مفاجئ وشديد، يوصف غالبا بأنه الأسوأ على الإطلاق

الإغماء أو النوبات غير المبررة

الضعف أو خدر وخاصة على جانب واحد من الجسم

مشاكل في الرؤية

كلام غير واضح أو ارتباك

دوخة أو مشاكل في التوازن.

قد يشير كل من هذه العلامات إلى انخفاض أو اضطراب تدفق الدم في الدماغ، وفي بعض الحالات، قد تدل على حالات مثل السكتة الدماغية أو حتى تمدد الأوعية الدموية الدماغية.

من يحتاج إلى هذا الاختبار؟



تصوير الأوعية الدماغية ليس فحصا روتينيا، ينصح بإجرائه عندما تشير الأعراض أو نتائج الفحوصات السابقة إلى وجود شيء غير طبيعي.

يصبح ذلك ضروريا للأشخاص الذين:

تظهر علامات السكتة الدماغية أو السكتة الدماغية الصغرى

لديك اشتباه في وجود تمدد الأوعية الدموية أو اتصالات وعائية غير طبيعية

أعراض عصبية

يلزم إجراء تصوير مفصل قبل أو أثناء العلاج.

ليس مجرد تشخيص.. أداة يمكنها إنقاذ الأرواح



ومن الحقائق الأقل شهرة أن تصوير الأوعية الدماغية يمكن أن يعالج بعض المشاكل في الحال، في بعض الحالات، يمكن للخبير معالجة المشكلة أثناء إجراء تصوير الأوعية الدماغية، مثل إزالة الجلطة، أو وضع دعامة، أو إغلاق تمدد الأوعية الدموية، هذا يعني أن الإجراء نفسه الذي يشخص الانسداد قد يعالجه أحيانا على الفور، في حالات مثل السكتة الدماغية، حيث تعد كل دقيقة مهمة، قد يحدث هذا فرقا بين الشفاء والضرر طويل الأمد.

حماية الدماغ قبل أن يطلب المساعدة



يبقى أفضل نهج هو الوقاية، فالتحكم في ضغط الدم، والسيطرة على مرض السكري، وتجنب التدخين، كلها عوامل تقلل من خطر الإصابة بمشاكل الأوعية الدموية.

