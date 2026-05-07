رد مدحت عبدالهادي نجم الزمالك السابق على الأزمة المنتشرة خلال الساعات الماضية، بشأن تقدم الأهلي ببلاغ ضده على خلفية الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي تضمن اتهامات بتوجيه إساءات للنادي الأحمر وجماهيره أثناء مباراة الأبيض وسموحة في الدوري المصري الممتاز.



أول تعليق من مدحت عبدالهادي علي الفيديو المتداول

وقال لاعب الزمالك السابق في مقطع فيديو عبر حساباته المختلفة على موقع التواصل الإجتماعي:"مساء الخير أنا طالع أوضح الأمور والواقعة اللي دايرة على السوشيال ميديا، مبدئياً كل التقدير والاحترام لإدارة وجماهير النادي الأهلي أنا مش من النوعية اللي بتغلط فى حد سواء لما كنت بلعب أو لما بطلت".



وأضاف: "في الاستوديوهات أنا حتى لما بتكلم مش بهاجم حد خالص، الموقف كله كان وقت مباراة سموحة وإحنا كسبانين وكان أحد المشجعين بيتكلم ويقول الأهلي كسبان قولتلهم ملناش دعوة خلينا هنا".



وتابع نجم الأبيض:"رد حد تاني بلفظ، قولتله متقولش كذا وحتى وهما بيصوروا قولتلهم أنا مش ببرر يعني محدش يجيب سيرة الأهلي، أنا طول عمري لا بشتم ولا بغلط، وعمري ما اتربيت إني أغلط في حد، أنا زملكاوي لحد النخاع وبشجع بيتي بكل حب".



وواصل عبدالهادي:" الفيديو المتداول ده للأسف متاخد ومتجزأ من سياقه الحقيقي، والكلام كان أصلاً بيني وبين واحد من الجماهير اللي كان بيشتم، الكلام انتشر بشكل يوحي بمعنى تاني خالص علشان يعمل فتنة بين الجمهورين".



وأوضح: "أنا مافيش عندي أي داعي أو سبب إني أسيء للأهلي أو لأي جمهور منافس، بحترم الأهلي وجمهوره وإدارته وبحترم كل جماهير الأندية المنافسة، لأن دي مش أخلاقنا ولا دي الطريقة اللي المفروض نشجع بيها".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على احترامه لجميع الأندية المصرية :" عمري ما طلع مني غلط ولا غلطت في الأهلي، وكل التقدير والاحترام لكل مجالس مصر كلها وأندية مصر كلها".

