اعتمد الدكتور أحمد الشرقاوي رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، مواعيد امتحانات الشفوي "الدور الأول" لشهادات القراءات، للعام الدراسي 2026/2025.

شدد قطاع المعاهد الأزهرية، على ضرورة الالتزام التام بالضوابط والتعليمات الواردة في هذا الشأن والتي منها:

- الالتزام بالمواعيد الموضحة في جدول الامتحانات.

- توثيق الاختبارات و دقة الرصد والالتزام بالشفافية.

- تهيئة مناخ يسوده الهدوء والانضباط.

- اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة في هذا الشأن.

لفت قطاع المعاهد الأزهرية، إلى أن هذه الاختبارات متعلقة بحفظ وتجويد كتاب الله عز وجل، ومن المقرر أن تفرز العناصر الطلابية الحاذقة لعلوم القراءات، القادرة على تعلمها وتعليمها ونشرها بطريقة صحيحة سليمة كما وردت عن أئمة القراء.