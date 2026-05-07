نفّذت الإدارة العامة لضبط الأسواق بجهاز حماية المستهلك حملة رقابية مفاجئة خلال ساعات متأخرة من الليل، استهدفت عددًا من المواقع بنطاق مركز ومدينة البدرشين بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لحركة تداول السلع والمنتجات بالأسواق، والتصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين أو تهديد سلامتهم.

وأكد الجهاز أن الحملة جاءت تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي، وتكليفات مصطفى مدبولي، بشأن إحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة صور الغش التجاري والتداول غير المشروع للسلع مجهولة المصدر.

ضبط مخزنين غير مرخصين

أسفرت الحملة عن ضبط مخزنين غير مرخصين يُستخدمان في إعادة تدوير وتعبئة زيوت السيارات باستخدام مواد وخامات مجهولة المصدر، بعد إضافة مواد كيميائية ومحسنات بهدف إظهارها بمظهر الزيوت النقية والصالحة للاستخدام، مع استخدام أسماء علامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة ودون ترخيص.

وأوضح "الجهاز" أن القائمين على النشاط غير المشروع كانوا يهدفون إلى تضليل المستهلكين وطرح منتجات غير مطابقة للمواصفات الفنية المتداولة بالأسواق، بما يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن وسلامة قائدي المركبات.

التحفظ على 13 طن زيوت مغشوشة

تمكنت الحملة من ضبط نحو 13 طنًا من زيوت السيارات المُعاد تدويرها، إلى جانب المواد المستخدمة في عمليات الخلط والتعبئة، فضلًا عن الأدوات والمعدات الخاصة بعمليات التصنيع والتغليف النهائي.

وجرى التحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق القائمين على تلك الأنشطة، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تحريات موسعة كشفت النشاط غير المشروع

أشار جهاز حماية المستهلك إلى أن الواقعة جاءت عقب تحريات موسعة ومعلومات دقيقة وردت إلى الإدارة العامة لضبط الأسواق، كشفت عن قيام القائمين على المخزنين بمزاولة نشاط غير مشروع لإعادة تدوير زيوت سيارات مرتجعة، وإعادة طرحها بالأسواق تحت أسماء وعلامات تجارية شهيرة دون أي سند قانوني.

وكشفت أعمال الفحص عن استخدام إضافات ومحسنات كيميائية مجهولة المصدر لإخفاء الطبيعة الحقيقية للزيوت وإظهارها بمظهر المنتجات الأصلية، في محاولة لتسويق منتجات مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات الفنية.

السجيني: الواقعة شديدة الخطورة

أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، من جانبه، أن الواقعة تُعتبر من الوقائع شديدة الخطورة، لما تنطوي عليه من ممارسات غش منظم تستهدف إعادة تدوير زيوت سيارات غير مطابقة وإعادة طرحها بالأسواق تحت أسماء وعلامات تجارية شهيرة.

وأوضح "السجيني" أن استخدام مواد ومحسنات كيميائية مجهولة المصدر لإخفاء طبيعة الزيوت الحقيقية يُمثل صورة صارخة من صور التدليس والغش التجاري، لما قد يترتب عليه من أضرار جسيمة للمحركات والتأثير على كفاءة المركبات والعمر الافتراضي لها، فضلًا عن الإضرار بالكيانات الاقتصادية والعلامات التجارية القانونية العاملة بالسوق المصري.

حملات رقابية مكثفة وردع للمخالفين

شدد رئيس جهاز حماية المستهلك على أن الدولة تتعامل بمنتهى الحسم مع الجرائم المرتبطة بسلامة المواطنين، مؤكدًا استمرار تكثيف الحملات الرقابية النوعية والاستباقية لرصد وتتبع بؤر تداول السلع المغشوشة ومجهولة المصدر.

وأضاف إبراهيم السجيني، أن الجهاز لن يسمح بوجود أي كيانات غير مشروعة لتداول المنتجات المغشوشة داخل الأسواق، مع اتخاذ إجراءات قانونية فورية ورادعة بحق المخالفين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة، بما يحقق الردع العام ويحافظ على استقرار الأسواق ويعزز ثقة المواطنين في جهود الدولة الرقابية.

