علامة قوية على الجلد قد تنذرك بارتفاع نسبة السكر في الدم..انتبه

هناك علامة قوية تظهر على الجلد وقد تكون بمثابة إنذار مبكر لارتفاع نسبة السكر في الدم، وهي ظهور حالة جلدية تسمى الشواك الأسود (Acanthosis Nigricans).، وفقًا لـ healthline.

ما هو الشواك الأسود؟

الشواك الأسود هو حالة جلدية تتميز بظهور بقع داكنة وسميكة وذات ملمس مخملي على ثنايا الجلد وتجاعيده. غالبًا ما تظهر هذه البقع في مناطق مثل:

مؤخرة العنق.

الإبشطين.

الفخذين.

ثنايا الجلد الأخرى.

قد يكون لون هذه البقع بنيًا أو أسودًا، وقد تبدو وكأنها طبقة من الأوساخ التي لا يمكن فركها. في بعض الحالات، قد تكون مصحوبة بحكة خفيفة أو رائحة.

لماذا يعتبر الشواك الأسود علامة على ارتفاع السكر في الدم؟

في معظم الحالات، يرتبط ظهور الشواك الأسود بمقاومة الأنسولين. الأنسولين هو هرمون يفرزه البنكرياس لمساعدة السكر (الجلوكوز) على دخول الخلايا لاستخدامه كطاقة. عندما يصبح الجسم مقاومًا للأنسولين، لا تستطيع الخلايا استخدامه بكفاءة، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الأنسولين في الدم.

يعتقد الأطباء أن ارتفاع مستويات الأنسولين يمكن أن يحفز نمو خلايا الجلد وتصبغها بشكل غير طبيعي، مما يؤدي إلى ظهور بقع الشواك الأسود.

أهمية الانتباه لهذه العلامة

ظهور الشواك الأسود، خاصة إذا ظهر فجأة أو تفاقم بسرعة، يمكن أن يكون علامة مبكرة على:

مقدمات السكري

(Prediabetes) وهي حالة يكون فيها مستوى السكر في الدم أعلى من الطبيعي ولكنه ليس مرتفعًا بما يكفي لتشخيص مرض السكري.

داء السكري من النوع الثاني

حيث يعاني الجسم من مقاومة الأنسولين.

في حالات نادرة، يمكن أن يكون الشواك الأسود مرتبطًا بحالات طبية أخرى مثل اضطرابات هرمونية أو بعض أنواع السرطان، ولكن ارتباطه بمقاومة الأنسولين وارتفاع السكر في الدم هو الأكثر شيوعًا.

ماذا يجب أن تفعل إذا لاحظت هذه العلامة؟

إذا لاحظت ظهور بقع جلدية داكنة وسميكة في أي من المناطق المذكورة، فمن الضروري استشارة الطبيب على الفور،يمكن للطبيب إجراء الفحوصات اللازمة، بما في ذلك فحص مستوى السكر في الدم واختبارات أخرى لتقييم حالتك وتحديد السبب الكامن وراء ظهور هذه العلامة الجلدية.

أرخص 5 أماكن لشراء الملابس الصيفية في القاهرة.. شياكة "على قد الإيد"

تسبب الفشل الكلوي.. حسام موافي يحذر من عادة يفعلها الكثيرون

عدو خفي في منزلك.. مشروب يدمر الدماغ والقولون ويرفع السكر

علامات تحذيرية تسبق الموت المفاجئ.. حسام موافي يكشف

انتبهوا الخطر قادم.. تحذير لـ 3 أبراج خلال الأيام القادمة