البيت الأبيض: عائلة المشتبه به أبلغت الشرطة عنه قبيل محاولة اغتيال ترامب

كتب : محمود الطوخي

08:35 م 26/04/2026

محاولة اغتيال ترامب

كشف البيت الأبيض عن تفاصيل جديدة تتعلق ببيان المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب، مؤكدا أن عائلة المسلح أبلغت السلطات بالوثيقة قبل دقائق من وقوع الحادث.
وأفاد البيت الأبيض في تصريحات لشبكة "سي إن إن" أن كول توماس ألين، الذي اقتحم نقطة تفتيش أمنية في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض مساء السبت، كتب بيانا ذكر فيه بوضوح رغبته في استهداف مسؤولي الإدارة.
وقام توماس ألين بتسليم الوثيقة لأفراد عائلته، الذين قاموا بدورهم بتسليمها للشرطة قبيل وقوع الهجوم.

اعترافات عائلة منفذ محاولة اغتيال ترامب

وأعلن البيت الأبيض أن شقيق توماس ألين أبلغ قسم شرطة نيو لندن في ولاية كونيتيكت بالبيان المزعوم.
من جانبه، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقناة "فوكس نيوز" الأحد قائلا: "سمعت عن الوضع في نيو لندن، وكنت أتمنى لو أخبرونا عنه قليلا، لكن هذا ما حدث. كان لدينا فريق رائع هناك الليلة الماضية. كانوا أقوياء، وأعتقد أن جهاز الخدمة السرية كان متميزا. لقد أوقفوه تماما".
واستجوب جهاز الخدمة السرية الأمريكية وشرطة مقاطعة مونتجمري شقيقة المشتبه به في روكفيل بولاية ماريلاند، حيث أكدت أن شقيقها كان يميل للإدلاء بتصريحات متطرفة تشير إلى خطة للقيام "بشيء ما".
وأوضحت أن شقيقها اشترى مسدسين وبندقية وقام بتخزينها في منزل والديه دون علمهما.

خلفية وسلاح منفذ محاولة اغتيال ترامب

وأشارت شقيقة المشتبه به إلى أن كول توماس ألين كان يتدرب بانتظام في ميدان الرماية، وكان عضوا في مجموعة تُدعى "المستيقظون على مصراعيهم"، كما شارك سابقا في احتجاج "لا للملوك" المناهض لترامب في كاليفورنيا.
ووفقا لشبكة "سي إن إن"، تعكس حسابات كول توماس ألين على وسائل التواصل الاجتماعي خطابا مناهضا للرئيس ومعاديا للمسيحية.
وفي سياق التحقيقات في محاولة اغتيال ترامب، كشف محققو مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات أن كول توماس ألين اشترى مسدسا نصف آلي من عيار 0.38 في 6 أكتوبر 2023 من جنوب كاليفورنيا، كما اشترى بندقية صيد عيار 12 في 17 أغسطس 2025 من متجر في تورانس بكاليفورنيا.
وأكد مسؤولو إنفاذ القانون أن الأسلحة تم شراؤها بشكل قانوني، حيث خضع كول توماس ألين للنظام الوطني الفوري للتحقق من الخلفية الجنائية عبر مكتب التحقيقات الفيدرالي، وأكمل نموذجا مخصصا ثم انتظر 10 أيام قبل استلام الأسلحة، بعد التأكد من أنه ليس مطلوبا للعدالة أو مجرما مدانا.

فيديو قد يعجبك



ماسك يقترب من إطلاق خدمة "X Money" المالية على "إكس".. ما القصة؟
ماسك يقترب من إطلاق خدمة "X Money" المالية على "إكس".. ما القصة؟
الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة وشبورة مائية وفرص أمطار غدًا الإثنين
الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة وشبورة مائية وفرص أمطار غدًا الإثنين
ظهوره في "عالم سمسم" أغضب أنصار ترامب.. من هو الفنان المصري الأصل رامي
ظهوره في "عالم سمسم" أغضب أنصار ترامب.. من هو الفنان المصري الأصل رامي
كلمة شرف انتهت بطعنة قاتلة.. جريمة مأساوية في بولاق الدكرور
كلمة شرف انتهت بطعنة قاتلة.. جريمة مأساوية في بولاق الدكرور
بعد وقفه عن العمل.. القصة الكاملة لمشادة موظف مصري وامرأة سعودية بأحد الفنادق
بعد وقفه عن العمل.. القصة الكاملة لمشادة موظف مصري وامرأة سعودية بأحد الفنادق

بعد قرار لجنة الأزمات.. تعرف على مواعيد فتح وغلق المحال العامة
العودة للمواعيد الطبيعة.. لجنة إدارة الأزمات تقرر إلغاء غلق المحلات في الحادية عشر مساءً
تضغط على مصر.. كيف تكشف صدمة النفط هشاشة الاقتصاد العالمي؟
محاولة اغتيال ترامب.. مشاهد بالفيديو والصور توثق لحظات الرعب
السيسي يعلق على محاولة اغتيال ترامب.. ماذا قال؟
وزير التعليم: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني مركزيًا لأول مرة
مدرس خصوصي.. ماذا نعرف عن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب؟