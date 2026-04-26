اختيار ما تتناوله في المساء قد يكون عاملا حاسما في نجاح أو فشل خطة إنقاص الوزن، خاصة مع انخفاض نشاط الجسم خلال هذه الفترة، ما يغير طريقة استهلاك الطاقة، ولا تعتمد الفكرة على الامتناع عن الأكل ليلا، بل على انتقاء أطعمة تساعد على الشبع وتدعم وظائف الجسم دون إضافة سعرات زائدة.

ووفقا لموقع هيلث، فإن الوجبات الخفيفة التي تحتوي على البروتين والألياف من أفضل الخيارات مساء، لأنها تقلل الإحساس بالجوع وتساعد في ضبط الشهية.

أطعمة مناسبة ليلا لإنقاص الوزن

ويلعب البروتين دورا أساسيا، إذ يبطئ عملية الهضم ويمنح شعورا أطول بالامتلاء، لذلك تعد منتجات الألبان الغنية بالبروتين مثل الزبادي والجبن القريش من الخيارات المثالية قبل النوم، كما تدعم بناء العضلات خلال فترة الراحة.

كما أن الجمع بين الفاكهة ومصدر بروتين يعد خيارا متوازنا، مثل التفاح مع زبدة المكسرات، حيث توفر الألياف والدهون الصحية مزيجا يساعد على تقليل الرغبة في تناول المزيد.

أما المشروبات الغنية بالبروتين، كالعصائر المحضرة من الحليب مع فواكه ومصدر بروتيني، تعتبر خيارا مناسبا، خاصة لمن يمارسون الرياضة بانتظام.

فوائد البقوليات المهروسة مع الخضروات

وتقدم البقوليات المهروسة مع الخضروات وجبة غنية بالعناصر الغذائية، إذ تجمع بين البروتين والألياف والفيتامينات دون سعرات مرتفعة، كذلك يعد البيض خيارا مرنا ومفيدا بفضل تركيبته الغذائية المتوازنة.

فوائد المكسرات

وتعد المكسرات خيارا جيدا لما تحتويه من دهون مفيدة وبروتين، لكن يجب تناولها بكميات معتدلة بسبب سعراتها العالية، ويمكن دمجها مع الفواكه المجففة للحصول على وجبة متكاملة.

فوائد بذور الشيا

أما بذور الشيا، فهي من الخيارات المميزة ليلا، لغناها بالألياف والمعادن، ودورها في استقرار مستويات السكر في الدم وتحسين جودة النوم.

قواعد تنظيم الأكل ليلا

توقيت تناول الطعام مهم، إذ يفضل ترك فترة فاصلة قبل النوم بعدة ساعات لتفادي اضطرابات الهضم والنوم.

كما أن زيادة الوزن لا ترتبط فقط بالأكل ليلا، بل بإجمالي السعرات الحرارية خلال اليوم، فإذا كان النظام الغذائي متوازنا، يمكن تناول وجبة خفيفة دون تأثير سلبي.

أسباب الجوع المتكرر في الليل

أما الجوع المتكرر في الليل قد يشير إلى نقص في التغذية خلال النهار، لذلك من الأفضل مراجعة النظام الغذائي بالكامل بدل التركيز على توقيت الأكل فقط.

أطعمة يجب تجنبها

وينصح بتجنب الأطعمة الغنية بالسكر مساء، لأنها قد تسبب تقلبات في الطاقة وتزيد من الشهية، في حين أن اختيار أطعمة متوازنة يساعد على الاسترخاء وتحسين النوم.

