تقدمت "يارا.م"، 30 عامًا، بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبة إنهاء علاقتها الزوجية بعد عام واحد فقط من الزواج، مبررة طلبها - وفق ما ورد بصحيفة الدعوى - بتعرضها لقيود مشددة داخل منزل الزوجية، قالت إنها وصلت إلى حد منعها من الخروج لمدة 3 أشهر متواصلة، بدعوى أن زوجها "رافض زيارة أهلي عشان بيغير عليا".

وقالت الزوجة إنها تزوجت زواجًا تقليديًا بعد موافقة أسرتها، مشيرة إلى أن زوجها في بداية الأمر كان يُظهر اهتمامًا كبيرًا بها، اعتبرته دليلًا على حبه، قبل أن تكتشف لاحقًا - بحسب روايتها - أن هذا الاهتمام تحول إلى سيطرة مبالغ فيها.

وأضافت أنها فوجئت بعد فترة قصيرة من الزواج بقيام زوجها بمنعها من زيارة أسرتها أو التواصل مع صديقاتها، كما رفض خروجها من المنزل لأي سبب، حتى لشراء احتياجاتها الشخصية، مبررًا ذلك بقوله: "بخاف عليكي وبغير عليكي من الناس".

فتاة تتقدم بـ دعوى خلع بعد عام من الزواج

وأوضحت أنها حاولت التفاهم معه أكثر من مرة، إلا أنه - على حد قولها - كان يرفض الاستماع إليها ويتمسك بموقفه، لافتة إلى أنه كان يتركها داخل الشقة لفترات طويلة أثناء ذهابه إلى العمل، مع تقييد استخدام الهاتف، وهو ما تسبب لها في تدهور حالتها النفسية وشعورها بالخوف والعزلة.

وأكدت أنها لجأت إلى أسرتها بعد تدهور حالتها، وعند تدخلهم لحل الخلاف، رفض الزوج محاولات الصلح، متمسكًا بتصرفاته التي بررها بدافع الخوف عليها، وهو ما اعتبرته انتهاكًا لحقوقها الأساسية.

وأشارت إلى أنها لم تعد تشعر بالأمان داخل منزل الزوجية، وأن استمرار الحياة بينهما أصبح مستحيلًا في ظل تلك الظروف، معربة عن خشيتها من تفاقم الوضع مستقبلًا.

واختتمت الزوجة دعواها بطلب الخلع، مؤكدة بغضها للحياة الزوجية وخشيتها من عدم إقامة حدود الله، بعد فشل محاولات التسوية الودية، مطالبة بإنهاء العلاقة رسميًا حفاظًا على سلامتها النفسية وكرامتها.

وتحمل الدعوى رقم 479 لسنة 2025، ولا تزال منظورة أمام المحكمة ولم يُفصل فيها حتى الآن.

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين