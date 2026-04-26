الشعور بالجوع ليس دائما ناتجا عن حاجة الجسم للطعام، إذ يمكن أن يكون هناك ما يعرف بـ"الجوع الكاذب" الذي لا يرتبط بنقص فعلي في العناصر الغذائية.

ما هو الجوع الكاذب؟

وبحسب موقع هيلث، فإن الجوع الحقيقي يظهر عندما يحتاج الجسم إلى مغذيات محددة، بينما يرتبط الجوع الكاذب بعوامل أخرى مثل العادات الغذائية أو سرعة هضم الطعام وخروجه من المعدة.

هل البروتين يعزز الشبع؟

ويلعب البروتين دورا أساسيا في تعزيز الشعور بالشبع، لأنه يبطئ عملية الهضم، لذلك من المهم أن يحتوي الإفطار على كمية كافية من البروتين عالي الجودة ومنخفض الدهون.

ويمكن لتوازن النظام الغذائي أن يمنح الإحساس الحقيقي بالامتلاء والرضا، وليس مجرد محاولة منع النفس من تناول أطعمة معينة مثل الحلويات.

أطعمة تسبب الشعور بالجوع بسرعة

ويتجنب بعض الأشخاص الأطعمة الصحية بسبب تكلفتها المرتفعة، مثل الأسماك الجيدة أو المكسرات أو الأفوكادو، مقارنة بوجبات أرخص مثل السندويشات الجاهزة، غير أن هذه الخيارات الرخيصة غالبا ما تؤدي إلى عودة الشعور بالجوع بسرعة، ما قد يدفع إلى الإفراط في تناول الطعام.

أسباب أخرى لـ الشعور بالجوع المستمر

قلة النوم: النوم غير الكافي يزيد هرمون الجوع ويقلل هرمون الشبع، فتزداد الشهية طوال اليوم.

التوتر والضغط النفسي: التوتر قد يجعل الجسم يطلب الطعام باستمرار حتى دون احتياج.

قلة شرب الماء: أحيانا الدماغ يخلط بين الجوع والعطش، فيظهر إحساس جوع متكرر.

نشاط بدني عالي دون تعويض غذائي: حرق سعرات أكثر من المدخول الغذائي يسبب جوعا مستمرا.

أسباب طبية محتملة تسبب الجوع المستمر

اضطراب سكر الدم أو بداية السكري

فرط نشاط الغدة الدرقية

بعض الأدوية التي تزيد الشهية

متى تذهب للطبيب حال الشعور بالجوع المستمر؟

إذا كان الجوع المستمر يرافقه أعراض مثل:

فقدان وزن غير مبرر.

عطش شديد.

تعب مستمر.

