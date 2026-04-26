أعلن الإعلامي أحمد موسى، عن زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر خلال الفترة المقبلة.

وأوضح موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الزيارة مهمة وقد يتم الإعلان عنها بشكل رسمي قريبا.

وأضاف الإعلامي أن ترامب شهد بأن الأمن في مصر أفضل من أمريكا، مستشهدا بجولة الرئيس السيسي وماكرون في 2025 بشوارع خان الخليجي.

وأشار إلى أن المنطقة تعد أحد أكبر الأحياء في مصر ازدحاما بالسكان، وشهدت ترحابا كبيرا من المواطنين.

وتابع مقدم "على مسئوليتي" أن هذه الجولة تعكس مدى الأمان والاستقرار التي تعيشه مصر تحت قيادة الرئيس السيسي.

وشدد أحمد موسى على أن الزيارة المرتقبة لماكرون تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.