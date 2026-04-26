أحمد موسى: زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي ماكرون إلى القاهرة

كتب : داليا الظنيني

09:22 م 26/04/2026 تعديل في 09:29 م

الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون

أعلن الإعلامي أحمد موسى، عن زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر خلال الفترة المقبلة.

وأوضح موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الزيارة مهمة وقد يتم الإعلان عنها بشكل رسمي قريبا.

وأضاف الإعلامي أن ترامب شهد بأن الأمن في مصر أفضل من أمريكا، مستشهدا بجولة الرئيس السيسي وماكرون في 2025 بشوارع خان الخليجي.

وأشار إلى أن المنطقة تعد أحد أكبر الأحياء في مصر ازدحاما بالسكان، وشهدت ترحابا كبيرا من المواطنين.

وتابع مقدم "على مسئوليتي" أن هذه الجولة تعكس مدى الأمان والاستقرار التي تعيشه مصر تحت قيادة الرئيس السيسي.

وشدد أحمد موسى على أن الزيارة المرتقبة لماكرون تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

أحمد موسى زيارة ماكرون الأمن المصري

