كتبت- أسماء العمدة:

أثار الدكتور ضياء العوضي الجدل مؤخرا حول الاكتفاء بضبط النظام الغذائي كبديل للعلاج الطبي، ردود فعل واسعة في الأوساط الطبية، كان أبرزها تعليق الدكتور سعيد شلبي، أستاذ الباطنة والكبد بالمركز القومي للبحوث، الذي شدد على خطورة هذا الطرح.

وأكد شلبي أن الطب والعلاج الدوائي ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها، موضحا أن تنظيم الغذاء يمثل جزءا مهما من خطة العلاج، لكنه لا يُغني بأي حال عن التدخل الطبي.

هل يمكن لمريض القلب أن يكتفي بتنظيم طعامه دون تناول الأدوية ويعود طبيعيًا؟

وهل يمكن لمريض الفشل الكلوي الاستغناء عن جلسات الغسيل أو زراعة الكلى بمجرد ضبط الأكل؟

كما أشار إلى أن مريض السكري لا يمكنه الاعتماد على النظام الغذائي فقط دون علاج، خاصة في الحالات التي تتطلب تدخلا دوائيا مستمرا.

وأضاف من خلال تصريح خاص لمصراوي، أن بعض الحالات المرضية تستدعي تدخلات جراحية أو علاجية لا يمكن تعويضها بأي نظام غذائي، مؤكدا أن الترويج لعكس ذلك يمثل خطرا حقيقيا على المرضى.



وفي سياق متصل، أوضح أن الطب النبوي لا يتعارض مع الطب الحديث، مستشهدا بسنة النبي محمد ﷺ، الذي كان يستعين بالأطباء عند الحاجة، مما يؤكد أهمية الأخذ بالأسباب العلمية والطبية.

وأشار شلبي إلى أن الامتناع عن بعض الأطعمة قد يمثل نحو 50% من العلاج في بعض الحالات، لكنه لا يغني عن الدواء، بل يعمل معه بشكل تكاملي، وضرب مثالا بمرضى السكري، حيث إن الالتزام بالعلاج دون ضبط الغذاء لا يحقق نتائج جيدة، وكذلك العكس.



وأوضح أن مرضى السكري من النوع الأول، الذين لا ينتج البنكرياس لديهم الإنسولين، لا يمكنهم الاستغناء عنه، لأنه العلاج الأساسي الذي ينظم مستوى السكر في الدم، محذرا من التوقف عنه لما قد يسببه من مضاعفات خطيرة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن تناول كميات كبيرة من السكر لا يؤدي بالضرورة إلى الوفاة الفورية، لكنه قد يرفع مستوى السكر بشكل خطير وقد يؤدي إلى غيبوبة، مما يبرز أهمية التوازن بين الغذاء والعلاج.

