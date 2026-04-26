تتسلل بعض الأمراض بهدوء مقلق، دون ألم أو إشارات تحذيرية، بينما يبدأ تأثيرها في الداخل، فحالات مثل السرطان والسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض الرئة قد تنشأ دون أعراض واضحة، ولا تكتشف إلا بعد تقدمها.

ومن هنا تبرز أهمية الكشف المبكر، إذ قد يكون الفارق بين حالة قابلة للسيطرة وأخرى معقدة، ومع تطور الرعاية الصحية، باتت الوقاية عبر الفحوصات المنتظمة قبل ظهور الأعراض نهجا أساسيا.

لماذا الأمراض الصامتة خطيرة؟

لأنها تتطور دون أعراض واضحة، مما يسمح لها بإلحاق أضرار كبيرة بالجسم قبل اكتشافها، فمثلا، مرض السكري وارتفاع ضغط الدم قد تبقى غير مكتشفة لسنوات رغم تأثيرها المستمر على الأعضاء، وينطبق الأمر أيضا على بعض أنواع السرطان التي غالبا ما تكتشف في مراحل متقدمة.

وفقا لبحث نشر في المعاهد الوطنية للصحة، فإن الأمراض غير المعدية تمثل أكثر من 60% من الوفيات في الهند، وغالبا ما تبقى بلا أعراض، وتشير الدراسات إلى أن العديد من المصابين بارتفاع ضغط الدم لا يدركون حالتهم، ما يؤدي إلى تأخر التشخيص، بحسب موقع timesofindia.

اكتشاف المرض في وقت مبكر يحدث فرقا كبيرا في العلاج والنتيجة، يوضح الدكتور جاغديش تشاندير أن التشخيص المبكر للسرطان، اضطرابات الجهاز الهضمي، الفتق أو مشاكل المرارة، يمكن أن يجعل العلاج أسهل وأكثر فعالية، وأحيانا بدون الحاجة لجراحة كبيرة، الكشف المبكر يقلل أيضا من تكاليف العلاج، مدة الإقامة بالمستشفى، والضغط النفسي، ويجعل جودة الحياة أفضل، ففحص بسيط اليوم قد يوفر عليك أشهرا من العلاج المكثف.

أمراض غالبا لا تظهر عليها أعراض مبكرة

داء السكري من النوع الثاني قد لا تظهر أعراضه إلا عندما يكون مستوى السكر في الدم مرتفعا جدا

ارتفاع ضغط الدم والذي يطلق عليه غالبا اسم "القاتل الصامت".

أمراض الرئة قد لا يؤثر الضرر المبكر على التنفس بشكل ملحوظ، كما ان بعض أنواع السرطان بما في ذلك سرطان القولون والمستقيم، وسرطان المبيض، وسرطان البنكرياس، إلى جانب أمراض الكبد.

هناك العديد من الأمراض، وخاصة أمراض الرئة والأمراض الباطنية، التي لا تظهر عليها علامات واضحة في المراحل الأولية.

ما أهمية الفحص الدوري للاطمئنان على الصحة؟

كما أن الفحص الدوري يكشف المشاكل مبكرا قبل أن تتفاقم، ارتفاع السكر، تغيرات الرئة، أو أورام القولون يمكن اكتشافها قبل أن تتحول لأمراض خطيرة، ما يمنح الأطباء فرصة التحرك مبكرا للحفاظ على صحتك.

بينما التشخيص المبكر مهم لإدارة الأمراض المزمنة، لكن العادات اليومية مثل التغذية المتوازنة، النشاط البدني، التحكم في التوتر، وتجنب التدخين، هي ما يقلل من المخاطر ويحسن النتائج الصحية، الرعاية الوقائية علاقة مستمرة مع الجسم، لا مجرد إجراء لمرة واحدة.

