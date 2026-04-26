يقترب رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك من تحقيق أحد أكثر طموحاته إثارة للجدل، عبر تحويل منصة "إكس" تويتر سابقا إلى ما يعرف بـ"التطبيق الشامل"، من خلال إطلاق أداة مالية جديدة خلال الفترة المقبلة.

وبحسب تقرير لوكالة بلومبرج، تستعد خدمة "X Money" للظهور في مرحلة الوصول المبكر، حيث ستقدم نموذجا مصرفيا ومدفوعات رقمية مدمجة داخل المنصة، ضمن جدول زمني أعلنه ماسك مؤخرا.

خدمة "X Money"

تشير تجارب المستخدمين الأوائل إلى أن الخدمة توفر حوافز لافتة، أبرزها استرداد نقدي بنسبة 3% على بعض المشتريات، إلى جانب عائد يصل إلى 6% على المدخرات، وهو معدل يتجاوز بكثير المتوسطات التقليدية في السوق.

وبحسب التقرير يتوقع أن تشمل الخدمة تحويلات مالية مجانية بين الأفراد، بالإضافة إلى بطاقة خصم معدنية بالتعاون مع Visa، تحمل اسم المستخدم على منصة "إكس".

دعم بالذكاء الاصطناعي

ومن بين المزايا المنتظرة، دمج مساعد ذكي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تطورها شركة xAI، حيث يساعد المستخدمين على تتبع نفقاتهم وتصنيف معاملاتهم المالية بشكل تلقائي.

رؤية "التطبيق الشامل"

ويستند ماسك في هذه الخطوة إلى خبراته السابقة في تأسيس PayPal، مؤكدا أن خدمات الدفع تمثل حجر الأساس في بناء "التطبيق الشامل"، على غرار تجربة تطبيق WeChat في الصين، الذي يتيح تنفيذ مختلف جوانب الحياة اليومية من خلال منصة واحدة.

تحديات تنظيمية وشكوك

رغم الطموحات الكبيرة، لا يزال المشروع يواجه عقبات، أبرزها عدم اكتمال التراخيص في بعض الولايات الأمريكية، مثل نيويورك، إلى جانب تساؤلات من مشرعين حول مدى جاهزية المنصة لإدارة أموال المستخدمين.

كما لم تكشف "إكس" بشكل واضح عن تفاصيل التسعير أو ما إذا كانت العوائد المعلنة على المدخرات دائمة أم مؤقتة، ما يزيد من حالة الغموض حول الخدمة.

انتقادات وتأخر التنفيذ

من جانبه، أبدى الخبير المالي ريتشارد كرون شكوكه بشأن المشروع، مشيرا إلى أن ماسك سبق أن وعد بإطلاق هذه الرؤية منذ سنوات دون الالتزام بالجداول الزمنية، معتبرا أن الخدمة قد تصل متأخرة وبمزايا أقل من المتوقع.