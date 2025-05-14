لهذه الأسباب.. تجنب الاستحمام قبل النوم مباشرة

اعتاد الكثيرون على اعتبار الاستحمام بالماء الدافئ قبل التوجه إلى الفراش بمثابة طقس يومي للشعور بالاسترخاء والنوم العميق. لكن، هل فكرت يومًا أن هذه العادة "الصحية" قد تكون سببًا في ليالٍ مضطربة؟

إليك بعض الأسباب التي تجعلك تتجنب الاستحمام قبل النوم مباشرةً وفقًا لما ورد عبر صحيفة healthline.

ارتفاع درجة حرارة الجسم

يمكن للاستحمام بالماء الساخن أن يرفع درجة حرارة جسمك. يحتاج جسمك إلى الانخفاض في درجة الحرارة استعدادًا للنوم، لذا فإن الاستحمام قبل النوم مباشرة قد يعيق هذه العملية ويجعل النوم أكثر صعوبة.

تحفيز الجسم

يمكن أن يكون الاستحمام، خاصة إذا كان بالماء البارد، منشطًا للجسم. هذا قد يجعلك تشعر باليقظة والنشاط، مما يتعارض مع محاولة الاسترخاء والنوم.

جفاف الجلد

يمكن للماء الساخن أن يجرد بشرتك من الزيوت الطبيعية، مما يؤدي إلى جفافها وحكة. هذا قد يكون مزعجًا بشكل خاص في الليل ويؤثر على جودة نومك.

تأخير إفراز الميلاتونين

الميلاتونين هو هرمون ينظم دورة النوم والاستيقاظ. تشير بعض الدراسات إلى أن ارتفاع درجة حرارة الجسم قبل النوم يمكن أن يؤخر إفراز الميلاتونين، مما يجعل النوم أصعب.

الشعر المبلل

الذهاب إلى الفراش بشعر مبلل يمكن أن يكون غير مريح وقد يزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع العدوى الفطرية في فروة الرأس. كما أن الشعر المبلل يكون أكثر عرضة للتكسر والتلف أثناء النوم.

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