مشاركة مصرية رفيعة في إطلاق "كازان عاصمة الثقافة الإسلامية 2026"

كتب : محمد لطفي

11:27 م 14/05/2026

وزراء الثقافة والصناعة والتعليم العالي

شاركت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، في حفل إطلاق "كازان عاصمة الثقافة الإسلامية 2026".

جاء ذلك ذلك بحضور الرئيس رستم مينيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان بروسيا الاتحادية، وأولغا ليوبيموفا، وزيرة الثقافة الروسية، وعدد من الوزراء المشاركين في المؤتمر الرابع عشر لوزراء الثقافة في منظمة التعاون الإسلامي، الذي يُعقد حاليًا في مدينة كازان تحت شعار "حوار الحضارات".

كما يشارك الوفد المصري، في مؤتمر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، وفعاليات منتدى "كازان روسيا - العالم الإسلامي".

وزيرة الثقافة وزير الصناعة وزير التعليم العالي مؤتمر كازان منظمة العالم الإسلامي

