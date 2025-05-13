ما أفضل وقت لتناول الطعام لإنقاص الوزن؟

كشفت دراسة إسبانية حديثة عن تأثير توقيت تناول الطعام على فقدان الوزن ومقاسات الجسم، حيث أشارت إلى أن الالتزام بجدول زمني محدد لتناول الوجبات يمكن أن يؤدي إلى نتائج ملحوظة في إنقاص الوزن وتقليل محيط الخصر.

مقارنة بين أوقات تناول الطعام المختلفة

أجرى باحثون من معهد جرناطة لبحوث الصحة العامة تجربتهم بتقسيم المشاركين إلى أربع مجموعات مختلفة، حيث اتبعوا أنماطًا مختلفة في الفترة الزمنية المتاحة لتناول الطعام خلال اليوم:

المجموعة الأولى: تناولت الطعام لمدة 8 ساعات يوميًا، تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا.

المجموعة الثانية: بدأت فترة تناول الطعام لديهم من الساعة الواحدة ظهرًا واستمرت لمدة 8 ساعات.

المجموعة الثالثة: أتيح لهم حرية اختيار أي 8 ساعات لتناول الطعام.

المجموعة الرابعة: امتدت فترة تناول الطعام لديهم إلى 12 ساعة في اليوم.

الجدير بالذكر أن المشاركين في جميع المجموعات كانوا يتناولون النوع والكمية التي يرغبون فيها خلال فترة السماح بتناول الطعام.

نتائح الدراسة

وفقا لما نشره موقع "سوري لايف"، أظهرت نتائج البحث أن النظام الغذائي الذي يقتصر على تناول الطعام لمدة 8 ساعات فقط، تبدأ في الصباح الباكر قبل الساعة العاشرة صباحًا، هو الأكثر فعالية لتحقيق فقدان الوزن المستدام على المدى الطويل.

فقد المشاركون الذين التزموا بهذا النظام الغذائي ما متوسطه 4.2 كيلوجرام على مدار 12 أسبوعًا، واستمرار هذا الوزن الجديد وعدم استعادة الكيلوجرامات المفقودة حتى بعد مرور عام كامل مع الاستمرار في اتباع نفس النظام الغذائي.

كما بينت المتابعة أن من اتبعوا هذا النظام لمدة ثلاثة أشهر فقط فقدوا ما يقرب من 2.2 كيلوجرام بعد عام كامل.

نتائج المجموعات الأخرى.. فقدان للوزن ولكن بدرجات متفاوتة

في المقابل، شهد المشاركون الآخرون في التجربة الذين تناولوا الطعام خلال 12 ساعة فقدانًا في الوزن أيضًا، وإن لم يكن بنفس القدر الذي حققته المجموعة الأولى، حيث بلغ متوسط الفقدان 1.4 كيلوجرام خلال الأسابيع الـ 12 الأولى.

أما المجموعة التي بدأت تناول الطعام بعد الساعة الواحدة ظهرًا لمدة 8 ساعات، فقد شهدت انخفاضًا في الوزن بلغ متوسطه 3.1 كيلوغرام خلال فترة التجربة الأولية.

بالنسبة للمجموعة التي أتيحت لها حرية اختيار أي إطار زمني مدته 8 ساعات لتناول الطعام، فقد فقدوا في المتوسط ​​3.8 كيلوجرام خلال فترة التجربة التي استمرت ثلاثة أشهر.

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