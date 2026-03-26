سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه ببداية تعاملات الخميس

كتب : مصراوي

09:53 ص 26/03/2026

سعر الدولار

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس، بقيمة 10 قروش، ببداية تعاملات اليوم الخميس 26-3-2026، بينما استقر في 9 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 52.53 جنيه للشراء، و52.63 جنيه للبيع.

بنك مصر: 52.53 جنيه للشراء، و52.63 جنيه للبيع.بنك القاهرة: 52.53 جنيه للشراء، و52.63 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 52.53 جنيه للشراء، و52.63 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 52.55 جنيه للشراء، و52.65 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 52.5 جنيه للشراء، و52.6 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 52.52 جنيه للشراء، و52.62 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 52.53 جنيه للشراء، و52.63 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني: 52.53 جنيه للشراء، و52.63 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 52.55 جنيه للشراء، و52.65 جنيه للبيع.

كيف تتحرك إيران في جزيرة خرج تحسبًا لهجوم أمريكي؟
شئون عربية و دولية

كيف تتحرك إيران في جزيرة خرج تحسبًا لهجوم أمريكي؟
سعر الذهب اليوم بمصر يواصل الانخفاض ببداية تعاملات الخميس
اقتصاد

سعر الذهب اليوم بمصر يواصل الانخفاض ببداية تعاملات الخميس
فيديو- طالبة أزهرية تُبهر الشيخ حسن عبد النبي بإجابتها على أصعب الأسئلة
أخبار

فيديو- طالبة أزهرية تُبهر الشيخ حسن عبد النبي بإجابتها على أصعب الأسئلة

بعد إعلان رحيله.. كيف ودّع نجوم ليفربول محمد صلاح؟
رياضة عربية وعالمية

بعد إعلان رحيله.. كيف ودّع نجوم ليفربول محمد صلاح؟
إعلام تركي: مسيرات مجهولة هاجمت ناقلة نفط لشركة ALTURA التركية في البحر
شئون عربية و دولية

إعلام تركي: مسيرات مجهولة هاجمت ناقلة نفط لشركة ALTURA التركية في البحر

مقامرة الحرب.. مراهنون يسبقون "وقف إطلاق النار": من يربح في صراع أمريكا وإيران؟