

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس، بقيمة 10 قروش، ببداية تعاملات اليوم الخميس 26-3-2026، بينما استقر في 9 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 52.53 جنيه للشراء، و52.63 جنيه للبيع.

بنك مصر: 52.53 جنيه للشراء، و52.63 جنيه للبيع.بنك القاهرة: 52.53 جنيه للشراء، و52.63 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 52.53 جنيه للشراء، و52.63 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 52.55 جنيه للشراء، و52.65 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 52.5 جنيه للشراء، و52.6 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 52.52 جنيه للشراء، و52.62 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 52.53 جنيه للشراء، و52.63 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني: 52.53 جنيه للشراء، و52.63 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 52.55 جنيه للشراء، و52.65 جنيه للبيع.