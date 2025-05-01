في الصباح.. ملعقة صغيرة من هذا الطعام تعزز صحة القلب وتزيل سموم الكبد

كتب – سيد متولي

يمكن لتناول ملعقة صغيرة من العسل أن يمنح جسمك فوائد صحية عديدة، لعل أبرزها تحسين صحة القلب والتخلص من سموم الكبد.

ووفقا لموقع تايمز أوف إنديا، فإن فوائد تناول ملعقة صغيرة من العسل صباحا، تتمثل في:

تحسين صحة القلب

تناول ملعقة عسل صباحا تعمل على تعزيز صحة القلب، بفضل مضادات الأكسدة الموجودة بهذا الطعام، كما تحسن مستويات الكوليسترول وتخفض الالتهاب في الشرايين.

إزالة سموم الكبد

تناول ملعقة عسل في الصباح يحفز إنزيمات الكبد، ما يعمل على إزالة السموم من الجسم، خاصة عند تناوله مع الماء الدافئ.

تنظيم مستويات السكر في الدم

يمكن للعسل أن يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم عند تناوله باعتدال، إذ يضبط مستويات الجلوكوز في الدم من خلال تحسين وظائف الكبد وتقليل مقاومة الأنسولين.

تهدئة التهاب الحلق

تناول ملعقة صغير من العسل في الصباح يعمل على تهدئة التهاب الحلق، خاصة إذا كنت تستيقظ وأنت تعاني من حكة أو جفاف في الحلق بشكل متكرر.

تعزيز المزاج

يعمل السكر الموجود في العسل، على تحسين التركيز والمزاج والذاكرة، خاصة عند تناول ملعقة في الصباح.

تقوية المناعة

نظرا لأن العسل غني بخصائص مضادة للبكتيريا ومضادات الأكسدة، فيعمل على تقوية المناعة، عند تناوله في الصباح.

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