يخفض مستوى الكوليسترول.. أطعمة تقوي قلبك وتحميك من السكري

كتبت – أسماء العمدة:

الشاي الأخضر من المشروبات التي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول بشكل طبيعي، وذلك بفضل محتواه الغني بمضادات الأكسدة، وخاصة مركبات الكاتيكين، وفقًا لموقعي Healthline وNews18.

كيف يعمل الشاي الأخضر على خفض الكوليسترول؟

يساعد الكاتيكين في تقليل امتصاص الكوليسترول في الأمعاء، ويعزز إفراز الكوليسترول من الجسم، ويقلل من الكوليسترول الضار (LDL) ويرفع من الكوليسترول الجيد (HDL).

ما هي الدراسات التي تدعم هذه الفوائد؟

تناول الشاي الأخضر بانتظام يمكن أن يخفض مستويات الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار في الجسم، وتشير بعض الدراسات إلى أن الشاي الأخضر قد يساهم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

كم يجب أن أشرب من الشاي الأخضر للحصول على هذه الفوائد؟

الشاي الأخضر يحتوي على الكافيين، لذا يجب تناوله باعتدال، خاصة إذا كنت حساسًا للكافيين، وقد يتفاعل مع بعض الأدوية، لذا استشر طبيبك إذا كنت تتناول أي أدوية بانتظام.

نصائح طبية مهمة

اختر الشاي الأخضر عالي الجودة وتناوله دون إضافة السكر أو الحليب.

الشاي الأخضر ليس بديلاً عن الأدوية الموصوفة لخفض الكوليسترول، ولكنه يمكن أن يكون جزءًا من نظام غذائي صحي ومتوازن.

اقرا أيضًا:

مايا دياب تشعل التريند بإطلالة جريئة مستوحاة من الأخطبوط

طارد للسموم.. مشروب سحري يخفض الكوليسترول وينقي جسمك من الشوائب

يحتوي على يرقات حية.. تعرّف على أخطر نوع جبن في العالم

"قنبلة موقوتة".. طبيب شهير يحذر من حصوات المرارة بعد وفاة إيناس النجار

5 أخطاء شائعة تُفقد وجبة الإفطار قيمتها الغذائية