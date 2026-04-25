لقي شخص مصرعه وأصيب 14 آخرون، اليوم السبت، إثر تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى نقل بالطريق الصحراوي اتجاه الضبعة، بدائرة مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

البلاغ والتحرك الأمني

تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث سير عند الكيلو 240 اتجاه الضبعة، ووجود حالة وفاة وعدد من المصابين.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف.

المعاينة الأولية

أوضحت المعاينة الأولية وقوع تصادم بين سيارة نقل «تريلا» وميكروباص أجرة كان يقل عمالًا زراعيين، ما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.

أسماء المتوفى والمصابين

تبين من الفحص وفاة عادل سليمان منصور، 45 عامًا، مقيم العامرية.

كما أسفر الحادث عن إصابة كل من: أحمد فتح الله عوض (33 عامًا)، أحمد محمد عبد الجليل (28 عامًا)، صافي عطا عبد العزيز (39 عامًا)، رجب كمال توفيق (30 عامًا)، محمود محمد علي (36 عامًا)، عيد أحمد محمود (45 عامًا)، صالح إبراهيم عبد الصمد (23 عامًا)، خميس محمد حسن (38 عامًا)، رمضان فتح الله عوض (36 عامًا)، مصطفى فوزي فريد (28 عامًا)، خالد جمال توفيق (28 عامًا)، رمضان عبد القادر محمود (35 عامًا)، محمود محمد محمد (31 عامًا)، حماده عبد الظاهر عبد الرحمن (32 عامًا).

وجميعهم مصابون بكسور وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، ويقيمون بمنطقة العامرية بمحافظة الإسكندرية.

الإجراءات القانونية

جرى نقل الجثمان والمصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة، مع إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، والتحفظ على السيارتين تحت تصرف جهات التحقيق.