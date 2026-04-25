رغم ما يتمتع به التين الشوكي من فوائد غذائية متعددة، هذه الفاكهة الصيفية تتحول من عنصر صحي إلى عامل خطر في حالات معينة، خاصة لدى من يعانون من مشكلات صحية مرتبطة بالقلب أو الضغط أو السكر.

ما فوائد التين الشوكي الصحية؟

يوضح الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، أن التين الشوكي يساعد على خفض مستويات السكر في الدم، كما يسهم في تقليل ضغط الدم، وهو ما يجعله مفيدا لكثير من الأشخاص.

متى يصبح التين الشوكي خطرا على القلب؟

رغم فوائده، حذر "أخصائي التغذية العلاجية" في تصريح لـ"مصراوي" من تناوله في بعض الحالات، حيث يؤدي تأثيره على السكر والضغط إلى نتائج عكسية تهدد الصحة.

ما الحالات الأكثر عرضة للخطر؟

مرضى انخفاض ضغط الدم: يؤدي تناوله إلى هبوط إضافي يؤثر على الدورة الدموية ويؤثر على القلب.

مرضى السكري: خاصة من يتناولون أدوية، إذ يسبب انخفاضا حادا في السكر.

مرضى اضطراب نظم القلب: أي خلل في السكر أو الضغط يفاقم الحالة.

هل يسبب الإفراط في تناوله مشكلات صحية؟

الإفراط في تناول التين الشوكي يؤدي إلى اضطرابات هضمية، وهو ما يؤثر بشكل غير مباشر على صحة الجسم والقلب.

