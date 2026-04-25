أكد الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، أن الحديث عن استخدام أدوات اقتصادية للضغط على مصر غير منطقي، مؤكدًا أن الاستثمارات الضخمة التي ضُخت مؤخرًا تعكس حرصًا على دعم الاقتصاد المصري لا الإضرار به.

وقال الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، ردًا على إمكانية استخدام الودائع أو الاستثمارات كوسيلة ضغط على مصر: "يعني اللي دفع 34 مليار على شيكين في رأس الحكمة، اللي كان ممكن يدفعهم في أي حتة، لا يريد إنه هو يضر المصريين".

وأوضح، خلال لقاء له ببرنامج "بتوقيت مصر" على قناة "بي بي سي نيوز، أن هناك فرقًا بين السياسة الأمريكية والمؤسسات داخل الولايات المتحدة، وبين توجهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلًا: "في فرق على فكرة ما بين السياسة الأمريكية والبيت الأبيض وما بين دونالد ترامب، أنا متوقع إن دونالد ترامب ممكن يعقد اتفاقًا هشًا يضر بإسرائيل ويضر بدول الخليج ويضر بالمنطقة ويضر بمصالح أوروبا ويضر بحالة الغاز".

وأضاف: "لأن الغاز والبترول اللي بيمر منه 25% والغاز 33%، والكوابل اللي بتمشي على الممر 17%.. في نقطة محدش منتبه ليها خالص كل الناس بتتكلم عن النفط؛ 35% من أسمدة العالم تمر من الممر، الأسمدة يعني الأكل، يعني ارتفاع الطعام عند الفقراء في أفريقيا وفي آسيا وفي العالم".

وقال بشأن اعتماد دول الخليج على الحماية الأمريكية: "على فكرة دول الخليج أذكى من ذلك، يعني في مثلاً هتلاقي إنه هما مش بالسذاجة اللي هي بتطلع ع السوشيال ميديا إنه رامي نفسه في الحضن الأمريكي".

وتابع: "في دول فيها قاعدة صينية وصورها نزلت في النيويورك تايمز قالك الصينيين بيبنوا قاعدة في الإمارات، في اتفاقيات تعاون مع فرنسا، في اتفاقيات تعاون مع بريطانيا، في اتفاقيات تعاون مع باكستان، في اتفاقيات تعاون مع تركيا.. مين قال إن الخليج رامي نفسه في حضن الأمريكان بس؟".

وأضاف: "عايز أقول لحضرتك ودي واقعة أنا حضرتها، لما الملك فهد رحمة الله عليه طرد السفير الأمريكي لأنه جاي بيسأله بيقوله علمنا إن في صفقة صواريخ اتركبت في السعودية صينية، في عز الدنيا كانت المملكة العربية السعودية بالمخالفة لعلاقاتها مع الولايات المتحدة تحميها شبكة صواريخ صينية".

وقال ردًا على تقارير تحدثت عن طلب الإمارات دعمًا ماليًا أمريكيًا أو التلويح باستخدام اليوان الصيني: "لا، أنا هذا الخبر من أوله لآخره مش قادر أصدق إن الإماراتيين عايزين دعم، دبي لوحدها كانت الميزانية بتاعتها 350 مليار، الفوائد 350 مليار دولار، فالإمارات عايزة تروح تستدين أو تحول أو تخش في خلاف مع أمريكا في وسط هذه الحرب؟".

وبشأن التصعيد بين تركيا وإسرائيل، قال أديب: "حضرتك أكثر دولة عندها طيران قبل أحداث حماس كانت تركيا مع تل أبيب، حجم الميزان التجاري المشترك بين الدولتين يبقى نمرة تلاتة أو نمرة أربعة في العلاقات ما بين الدولتين".

وأضاف: "تصنيع مواتير الـ F-15 والـ F-5 يتم بتعاون تقني تركي إسرائيلي، العلاقات التركية الإسرائيلية في أحسن ما يكون، هناك فارق ما بين موقف حزب الذي يقوده أردوغان كوضع انتخابي داخلي وما بين المصالح في العلاقات الخارجية".

وتابع: "أردوغان من أعظم اللعيبة اللي بيلعبوا اللعبة دي بمهارة شديدة جدًا؛ صوت عالي من أجل الجبهة الداخلية لكن الحفاظ على المصالح في الخارج".

وقال أديب، حول دور باكستان: "الأهم.. الآن اللاعب الأهم ليس عربيًا في مشكلة أصلاً تدور في الشرق الأوسط، اللاعب الأهم ليس دولة من دول الهامش ولكن دولة إسلامية نووية وسيكون لها دور".

وأضاف: "في احتمال كبير جدًا إن الـ 450 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب ممكن يروحوا يكونوا وديعة أو موجودين عند الدولة النووية اللي اسمها باكستان، وباكستان وقائد الجيش بتاعها هو اللي لعب الدور الأهم في المفاوضات الأخيرة".