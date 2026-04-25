"أحتفظ بحقي القانوني".. أول تعليق من هاني حتحوت بعد قرار إيقافه

كتب : محمد سامي

02:26 م 25/04/2026

أعلن الإعلامي هاني حتحوت أن قرار إيقافه عن الظهور الإعلامي يشمل أيضًا برنامجه الإذاعي، مؤكدًا احترامه الكامل لمؤسسات الدولة والجهات المنظمة للإعلام ودورها في تنظيم المشهد الإعلامي.

وأوضح حتحوت، عبر صفحته على فيسبوك، أنه يحتفظ بحقه القانوني في معرفة أسباب القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأطر القانونية، مشيرًا إلى ثقته في أن الحقيقة ستتضح قريبًا عبر المسارات القانونية.

وأضاف أنه يمر بموقف صعب، لكنه يراه فرصة للمراجعة والتطوير، مؤكدًا التزامه بعدم الدخول في أي مهاترات، وحرصه على احترام الجمهور، مع توجيه الشكر لكل من دعمه، والتأكيد على أنه سيعود أكثر نضجًا واستعدادًا.

وفي سياق متصل، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارًا بوقف المذيع هاني حتحوت لمدة 21 يومًا، وتغريم قناة "مودرن إم تي أي" مبلغ 100 ألف جنيه، وذلك على خلفية شكوى مقدمة من النادي الأهلي.

وأوضح المجلس أن القرار جاء بسبب مخالفة معايير وأكواد المجلس المنظمة للعمل الإعلامي، في إطار دوره الرقابي لضبط الأداء الإعلامي وضمان الالتزام بالضوابط المهنية.

الأعلى للإعلام يغرم "مودرن إم تي آي" ويمنع ظهور هاني حتحوت 3 أسابيع

جنون أسعار البطيخ.. لماذا ارتفعت هذا العام؟.. تاجر في أسيوط يكشف الأسباب
غياب 12 لاعبا.. قمة الأهلي وبيراميدز تحت ضغط الإصابات والإيقافات
تحرك عاجل من الوفد بشأن رفض الحكومة لمقترحات النواب
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم في 3 شركات صرافة.. بكام؟
الرئيس الإيراني يدعو لترشيد الكهرباء بعد أضرار البنية التحتية
