مرّ شهر كامل على بدء تطبيق الحكومة حزمة إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء، في ظل ضغوط إقليمية متصاعدة وارتفاع تكلفة الوقود، لتبدأ ملامح التأثير الفعلي في الظهور على مؤشرات الاستهلاك والأحمال اليومية.

تراجع ملحوظ في استهلاك الكهرباء

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن إجراءات الترشيد ساهمت في تحقيق وفر ملموس في استهلاك الطاقة، حيث تراجعت الأحمال خلال أوقات الذروة بنسب متفاوتة، مدعومة بتطبيق قرارات خفض الإنارة العامة، وتقليل استهلاك المباني الحكومية، إلى جانب التوسع في العمل عن بُعد ببعض الجهات.

وأشار المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، إلى أن إجمالي الوفر المحقق خلال الأسابيع الأولى قُدّر بعشرات الآلاف من الميجاوات/ساعة، وهو ما انعكس إيجابًا على استقرار الشبكة القومية، وتقليل الضغط على محطات التوليد، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة تدريجيًا واقتراب فصل الصيف.

وفيما يتعلق بمستوى الاستهلاك المنزلي والتجاري، أكد أن المواطنين بدأوا التفاعل مع دعوات الترشيد، سواء من خلال تقليل استخدام الأجهزة كثيفة الاستهلاك أو الاعتماد على الإضاءة الموفرة، وهو ما ساهم في خفض نسبي في الفواتير لدى بعض الشرائح.

وأشار المصدر، إلى أن حملات التوعية لعبت دورًا مهمًا في تغيير سلوكيات الاستخدام، خاصة خلال أوقات الذروة، التي تشهد عادة أعلى معدلات استهلاك يومي.

ونوه إلى أن القطاع الحكومي كان صاحب النصيب الأكبر من إجراءات الترشيد، حيث تم تطبيق سياسات صارمة لخفض الاستهلاك داخل الوزارات والهيئات، شملت تقليل الإضاءة، وضبط أجهزة التكييف، وإغلاق بعض المرافق غير الحيوية خلال فترات محددة.

وأوضح المصدر، أن الالتزام الحكومي كان عنصرًا حاسمًا في تحقيق النتائج الأولية، في ظل متابعة مستمرة من الجهات المختصة لضمان تنفيذ التعليمات على أرض الواقع.

