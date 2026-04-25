هناك ممارسات يومية خاطئة في شرب الماء، قد تبدو بسيطة لكنها تحمل تأثيرات سلبية مباشرة على وظائف الكلى، خاصة مع تكرارها على المدى الطويل.

ما هي أضرار الإفراط في شرب الماء بشكل مبالغ؟

وبحسب موقع Mayo Clinic، فإن الإفراط في شرب الماء بشكل مبالغ فيه لا يقل خطورة عن نقصه، إذ قد يؤدي إلى ما يعرف بـ"التسمم المائي"، وهو اضطراب يخل بتوازن الأملاح في الجسم ويزيد العبء على الكلى، التي تضطر للعمل بشكل مضاعف للتخلص من السوائل الزائدة.

وفي المقابل، فإن تجاهل الشعور بالعطش وتأجيل شرب الماء لفترات طويلة يعرض الجسم لحالة من الجفاف، ما يقلل من كفاءة الكلى في التخلص من السموم، ويزيد من تركيز الأملاح في البول، وهو ما يرفع خطر تكون حصوات الكلى.

ما أضرار الاعتماد على زجاجات بلاستيكية في شرب الماء؟

كما يشير خبراء التغذية إلى أن الاعتماد على زجاجات بلاستيكية، خاصة عند إعادة استخدامها لفترات طويلة أو تعرضها للحرارة، قد يؤدي إلى تسرب مواد كيميائية ضارة مثل "البيسفينول A"، والتي ترتبط بتأثيرات محتملة على الكلى والصحة العامة.

ويزداد الخطر عند استخدام زجاجات قديمة أو متهالكة، إذ تصبح بيئة مناسبة لتراكم البكتيريا، ما قد يؤدي إلى انتقال عدوى تؤثر بشكل غير مباشر على الجهاز البولي.

اقرأ أيضا:

قلة الشرب.. كيف يؤثر نقص الماء على هرموناتك؟

لماذا الماء مهم لنشاط الدماغ خلال الصيام في رمضان؟

ماذا يحدث لمرضى السكري والكلى بعد تناول عصير القصب؟



