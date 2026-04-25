انتشرت العديد من الفيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي، في الأيام القليلة الماضية، والتي تحذر من تناول اللبن، بحجة أنه قد يسبب مشكلات للصحة.

ضياء العوضي يحذر من اللبن

وظهر نظام الطيبات، للدكتور ضياء العوضي، مؤخرا، والذي يعتمد على استبعاد أطعمة يراها "خبيثة" تسبب الالتهابات، مع التركيز على أخرى يراها "طيبات" تساعد الجسم على الاستشفاء.

وبحسب نظام الطيبات، فإن تناول اللبن يسبب مشكلات صحية مثل، آلام المعدة، وعسر الهضم، والتهاب القولون، إضافة إلى أعراض الحساسية، كما أنه يضر الجهاز الهضمي، لذلك فإن "العوضي"، ينصح بعدم تناوله.

مصطفى محمود عن تجربته مع اللبن: تسبب لي في مغص وإسهال

في أحد الفيديوهات للطبيب الشهير، مصطفى محمود، صاحب برنامج "العلم والإيمان"، أكد أن اللبن تسبب له في الشعور بـ"مغص وإسهال"، لكن ذات مرة وصل الأمر إلى المعاناة من مرض بسببه.

وتابع: "عندما كنت في باريس تناولت علبة لبن مستر خلال وجبة العشاء، وعانيت من مغض وإسهال وغازات، إضافة إلى الحمى، وتعافيت في صباح اليوم التالي".

وكشف: "اكتشفت مع الوقت أن السبب في هذا الأمر أن لدي خميرة معينة تهضم اللاكتوز، وهي "اللاكتيز"، ليست موجودة لدي، وبالتالي عند تناولي اللبن لا توجد خمائر تهضمه في جسمي، ليختمر مسببا هذه الأعراض".

واختتم: "ثم اكتشفت أن هذه الخميرة موجودة في جسدي صباحا، ثم تتكسر وتختفي من الجسم، فإذا شربت اللبن على الريق لا أعاني من أي أعرا، وهذخه تجربتي المؤكدة مع اللبن".

أخصائي تغذية يرد على العوضي بشأن اللبن

من جانبه، علق أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، معتز القيعي، على ما قاله ضياء العوضي، حول أضرار تناول اللبن.

وقال "القيعي"، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "لا يوجد دليل علمي قوي يثبت أن اللبن يسبب التهابا في الجيوب الأنفية عند الناس بشكل عام، ما يمكن أن يحدث عند البعض أن اللبن “يزيد الإحساس بالمخاط”، وليس زيادة فعلية مثبتة في الإفرازات".

وتابع: "إذا كان الشخص لديه حساسية من اللبن أو عدم تحمل لاكتوز، قد يظهر احتقان أو أعراض لكن هذا استثناء وليس قاعدة".

هل اللبن يسبب مشاكل في القولون؟

أجاب معتز قائلا: "إذا كان الشخص عنده عدم تحمل اللاكتوز كاللبن ممكن يسبب انتفاخ، غازات، إسهال.

لو عنده حساسية بروتين اللبن ممكن يسبب أعراض التهابية فعلًا، لكن خلاف ذلك لا دليل إن اللبن بيسبب التهابات قولون بشكل مباشر".

هل اللبن “مضر” عمومًا؟

وكشف الطببب: "في الدراسات الكبيرة، منتجات الألبان غالبًا ليست مرتبطة بزيادة الالتهاب عند الأشخاص الأصحاء

وفي بعض الحالات لها تأثير محايد أو حتى مفيد (خاصة الزبادي المخمّر)"

واختتم: "الحديث عن أن اللبن مضر ويسبب التهابات” كقاعدة عامة: ليس دقيقا، والصحيح:

مضر لفئة معينة (حساسية / لاكتوز)، بينما مفيد لباقي الناس، ما يعني أن التعميم هنا هو المشكلة الأساسية.

