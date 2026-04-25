شهدت قرية "الشبول" التابعة لمركز المنزلة بمحافظة الدقهلية واقعة صادمة، حيث أقدم شاب يبلغ من العمر 25 عاماً على محاولة إنهاء حياته بإشعال النيران في جسده وسط الشارع.

وتدخل الأهالي على الفور لإخماد النيران قبل تمكنها من جسده بالكامل، وتم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى في حالة صحية صعبة.

تحقيقات الأمن ومعاينة المصاب

تلقى اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنزلة يفيد بقيام شخص بسكب مادة قابلة للاشتعال "بنزين" على نفسه وإشعال النار بوسط القرية.

وبانتقال ضباط وحدة مباحث المركز وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، تبين إصابة الشاب "أحمد. ع. ح" (25 عاماً) بحروق من الدرجتين الأولى والثانية شملت أنحاء متفرقة من جسده، وجرى نقله إلى مستشفى المنزلة العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

شهادة العيان والإجراءات القانونية

أفاد شهود عيان من أهالي القرية بأنهم فوجئوا بالشاب يسكب "البنزين" على ثيابه ويشعل النار، مما دفعهم للإسراع نحوه واستخدام الأغطية ووسائل الإطفاء المتاحة للسيطرة على الحريق ومحاولة إنقاذه. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات للوقوف على الأسباب والدوافع النفسية والاجتماعية التي أدت بالشراب لارتكاب الواقعة.

رسائل الدعم النفسي وموقف الشرع

وتؤكد الدولة المصرية حرصها على تقديم الدعم النفسي للمواطنين الذين يمرون بأزمات حادة، حيث خصصت وزارة الصحة والسكان الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية عبر الأرقام: (08008880700) و(0220816831) على مدار 24 ساعة. كما يستقبل المجلس القومي للصحة النفسية الاستفسارات عبر الرقم (20818102).

من جانبها، شددت دار الإفتاء المصرية على أن الانتحار يُعد كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، مع التأكيد على ضرورة التعامل مع هذه الحالات كمرضى نفسيين يحتاجون للعلاج والدعم، بعيداً عن خلق مبررات للواقعة أو التقليل من حرمتها.