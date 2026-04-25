صعق كهربائي ينهي حياة سيدة بالدقهلية.. والتحقيقات تكشف التفاصيل

كتب : رامي محمود

06:15 م 25/04/2026

لقيت سيدة مصرعها صعقًا بالتيار الكهربائي، اليوم السبت، بقرية الرحلات التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، ما أدى إلى توقف عضلة القلب، وذلك أثناء قيامها بتشغيل غسالة الملابس داخل منزلها.

إخطار أمني

تلقى اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة منية النصر من أحد الأهالي بقرية البجلات، بوفاة سيدة نتيجة صعق كهربائي بسبب غسالة.

الانتقال والفحص

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع «هناء عرفة عبدالعال زين»، 41 عامًا.

سبب الوفاة

وبسؤال مرافقيها، أكدوا أنها تعرضت لصعق كهربائي نتيجة ملامسة جسدها لأسلاك عارية بالغسالة أثناء تشغيلها.

التقرير الطبي والإجراءات

جرى نقل الجثمان إلى المستشفى، وبالكشف الطبي المبدئي بواسطة مفتش الصحة، تبين أن الوفاة نتجت عن توقف في عضلة القلب وهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، دون وجود شبهة جنائية.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هنا شيحة: عايزة أخرج فيلم وشركة الإنتاج بتاعتي تبقى كبيرة
زووم

هنا شيحة: عايزة أخرج فيلم وشركة الإنتاج بتاعتي تبقى كبيرة
موعد امتحانات شهر أبريل 2026 لصفوف النقل
مدارس

موعد امتحانات شهر أبريل 2026 لصفوف النقل
مع قرب الاستحقاق.. تعرف على التفاصيل الكاملة للودائع العربية لدى البنك
أخبار البنوك

مع قرب الاستحقاق.. تعرف على التفاصيل الكاملة للودائع العربية لدى البنك
معهد الأورام يحذر من علاجات "السوشيال ميديا" ويقدم 14 بروتوكلا معتمدًا
جامعات ومعاهد

معهد الأورام يحذر من علاجات "السوشيال ميديا" ويقدم 14 بروتوكلا معتمدًا
نقص المقابر يفتح ملفًا برلمانيًا عاجلًا.. اقتراح لتنظيم منظومة الدفن
أخبار مصر

نقص المقابر يفتح ملفًا برلمانيًا عاجلًا.. اقتراح لتنظيم منظومة الدفن

