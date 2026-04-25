شهدت تذاكر نهائي كأس العالم 2026 ارتفاعاً غير مسبوق، إذ طرحت بعض المقاعد عبر منصة إعادة البيع الرسمية التابعة لـ "فيفا" بأرقام قياسية تجاوزت 2 مليون دولار للتذكرة الواحدة.

وبحسب ما نشره موقع Gulf Today تم عرض أربعة مقاعد بسعر 2,299,998.85 دولار لكل تذكرة، وذلك للمباراة النهائية المقررة يوم 19 يوليو على ملعب ميتلايف، إذ تقع هذه المقاعد خلف المرمى في المدرج السفلي "البلوك 124 الصف 45، المقاعد 33-36".

كيف وصلت أسعار تذاكر النهائي لهذه الأرقام القياسية؟

وأوضحت التقارير أن الاتحاد الدولي لا يتحكم في أسعار إعادة البيع داخل منصته، إذ يتم تحديدها من قبل البائعين بينما يحصل الفيفا على عمولة تبلغ 15% من المشتري و15% من البائع عن كل عملية بيع.

ولم تقتصر الأسعار المرتفعة على هذه الفئة فقط، إذ وصل سعر أحد المقاعد في الممر بالمدرج السفلي "البلوك 146، الصف 32" إلى 207 آلاف دولار، في حين بلغ سعر مقعد من الفئة الثانية في الصف الأخير من المدرج العلوي 138 ألف دولار بينما عرض مقعد قريب منه بسعر 23 ألف دولار.

في المقابل، بلغ أقل سعر متاح لتذاكر النهائي عبر المنصة نحو 10,923.85 دولار لأربعة مقاعد في الصفوف العليا خلف المرمى.

وأكد الفيفا في بيان رسمي أن نموذج بيع التذاكر وإعادة بيعها يتماشى مع الممارسات المتبعة في كبرى الفعاليات الرياضية والترفيهية، مشيراً إلى أن الرسوم المفروضة تتوافق مع معايير السوق في أمريكا الشمالية، كما أن سياسة التسعير المرن تهدف إلى تحقيق التوازن بين الطلب وضمان القيمة السوقية العادلة للأحداث.

وأشار الاتحاد الدولي إلى أنه يعيد استثمار عائدات كأس العالم بين 211 اتحاداً بهدف تطوير كرة القدم عالمياً.

وفي سياق متصل، طرح الفيف دفعات جديدة من التذاكر عبر موقعه الرسمي، إذ بلغت أسعار تذاكر النهائي المتاحة مباشرة نحو 10,990 دولاراً، بينما وصلت أسعار نصف النهائي إلى 11,130 دولاراً لمباراة 14 يوليو في أرلينغتون، و9,660 و4,360 دولاراً لمباراة 15 يوليو في أتلانتا.

كما تراوحت أسعار مباريات دور المجموعات لمنتخب الولايات المتحدة بين 1,940 و4,105 دولارات في المباراة الافتتاحية أمام باراجواي، و2,715 دولاراً لمواجهة أستراليا و1,345 إلى 2,970 دولاراً لمباراة تركيا.

أما مباراة افتتاح منتخب كندا أمام البوسنة والهرسك، فقد تراوحت أسعارها بين 980 و3,360 دولاراً، في حين لم يتم طرح تذاكر مباشرة لمباراة افتتاح البطولة بين المكسيك وجنوب إفريقيا.

وفي الأدوار الإقصائية، وصلت أسعار ربع النهائي إلى ما بين 1,610 و5,730 دولار حسب المباراة، بينما بلغ سعر تذكرة مباراة تحديد المركز الثالث، المقررة في 18 يوليو بميامي نحو 1,125 دولاراً.

