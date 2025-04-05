3 أطعمة شهيرة تزيد خطر الإصابة بالسرطان.. ترفع السكر خلال دقائق

كتبت- آلاء نبيل:

يلعب النظام الغذائي دورًا محوريًا في الحفاظ على صحة الجسم والوقاية من الأمراض. ورغم أن كثيرًا من الأطعمة تُعدّ شائعة على موائدنا، إلا أن الإفراط في تناول بعضها قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض خطيرة، أبرزها السرطان.

وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز الأطعمة التي قد تُسبب أضرارًا صحية جسيمة عند تناولها بكميات كبيرة، وفقًا لما ذكرته الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC) التابعة لمنظمة الصحة العالمية، وموقع Cleveland Clinic الطبي.

اللحوم المصنعة

اللحوم المصنعة تشمل اللحوم التي تم حفظها أو تتبيلها أو تدخينها أو معالجتها بطرق أخرى لتعزيز النكهة أو تحسين الحفظ مثل السلامي، اللحم المدخن، والهوت دوج.

وصنفت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC)، التابعة لمنظمة الصحة العالمية، اللحوم المصنعة على أنها "مسببة للسرطان للإنسان"، بناءً على أدلة كافية تربط استهلاكها بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، ويُعتقد أن المواد الكيميائية المتكونة أثناء المعالجة، مثل مركبات النيتروزو، قد تلعب دورًا في هذا الخطر.

الأطعمة المقلية والمجهزة بدرجات حرارة عالية

تشمل الأطعمة التي يتم قليها في الزيت أو خبزها أو شويها أو تحميصها في درجات حرارة عالية، حيث ينتج عن تعرض الأطعمة إلى درجات حرارة عالية إلى تكوين مركبات ضارة مثل الأكريلاميد في الأطعمة النشوية مثل البطاطس المقلية ورقائق البطاطس، وقد أظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن هذه المركبات يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

المشروبات الغازية

تحتوي المشروبات الغازية على محليات صناعية والمواد الحافظة والألوان الصناعية، لذا الإفراط في تناولها يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة، والتي تعتبر عوامل خطر معروفة للعديد من أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي والقولون والرحم والكلى والبنكرياس والمريء بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى مقاومة الأنسولين والالتهابات المزمنة، وهما عمليتان مرتبطتان بتطور السرطان.

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