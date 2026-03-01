إعلان

بعد اغتيال خامنئي.. تفعيل صفارات الإنذار في كافة أنحاء إسرائيل

كتب : مصراوي

06:23 ص 01/03/2026

تفعيل صفارات الإنذار في كافة أنحاء إسرائيل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات


أعلنت وسائل إعلام قبل قليل، تفعيل صفارات الإنذار في كافة أنحاء إسرائيل.

كما جرت تنبيهات في إسرائيل من رصد صواريخ جديدة، وفقا لسكاي نيوز.

أعلن الحرس الثوري الإيراني، فجر اليوم الأحد، بدء هجوم عنيف ضد إسرائيل وقواعد أمريكية، وفقا لما ذكرته العربية.

وقال الحرس الثوري الإيراني، إنه سيطلق بعد قليل أعنف العمليات الهجومية ضد الكيان الصهيوني وقواعد الإرهابيين الأمريكيين.

أضاف الحرس الثوري، في بيان، إنه يستنكر "الأعمال الإجرامية والإرهابية التي ارتكبتها حكومتا الولايات المتحدة والكيان الصهيوني"، مؤكدا أن "قتلة إمام الأمة سينالون عقابا شديدا يندمون عليه".

كما أصدرت الحكومة الإيرانية بيانا رسميا نعت فيه خامنئي، معتبرة مقتله "جرما عظيما"، ومتعهدة بأن "هذه الجريمة الشنيعة لن تبقى دون عقاب".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بعد إعلان مقتل خامنئي تفعيل صفارات الإنذار الحرب على إيران كافة أنحاء إسرائيل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"التجربة الخامسة بعد الأحمر".. لاعب الأهلي السابق ينتقل إلى فريق الكرامة
رياضة محلية

"التجربة الخامسة بعد الأحمر".. لاعب الأهلي السابق ينتقل إلى فريق الكرامة
سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 1-3-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 1-3-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
الحرس الثوري الإيراني: بدء هجوم عنيف ضد إسرائيل وقواعد أمريكية
شئون عربية و دولية

الحرس الثوري الإيراني: بدء هجوم عنيف ضد إسرائيل وقواعد أمريكية
لحظة اعتراض صواريخ إيرانية بأنظمة باتريوت في قاعدة العديد بقطر
مصراوى TV

لحظة اعتراض صواريخ إيرانية بأنظمة باتريوت في قاعدة العديد بقطر
توفيق عكاشة يطالب الإمارات باستعادة الجزر المحتلة من إيران
أخبار مصر

توفيق عكاشة يطالب الإمارات باستعادة الجزر المحتلة من إيران

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

زغاريد وألعاب النارية في إيران.. فيديوهات متداولة لاحتفالات بعد إعلان ترامب مقتل خامنئي
رغم وقف إمدادات الغاز| مصدر بالكهرباء يكشف لمصراوي: الشبكة آمنة.. ولا تخفيف للأحمال
لحظة بلحظة | آخر تطورات الحرب| توسع الضربات في الخليج.. وترامب يعلن مقتل الخامنئي (تغطية خاصة)