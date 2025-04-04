حسام موافي يحذر من علامات الذبحة الصدرية بعد تناول الطعام- لا تتجاهلها

كتبت- أسماء مرسي:

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من أعراض خطيرة للذبحة الصدرية تظهر بشكل مفاجئ بعد تناول الطعام، مؤكدا على أهمية عدم تجاهلها وضرورة استشارة الطبيب على الفور.

وأوضح "موافي" خلال برنامجه "ربي زدني علما" المُذاع على قناة صدى البلد، أن الشعور بالهمدان والصداع بعد تناول الطعام مؤشرا على آلام قصور الدورة التاجية، المعروفة بالذبحة الصدرية.

وأشار إلى أن هذه الأعراض تستدعي إجراء رسم قلب إجهادي لتشخيص السبب الدقيق وتحديد العلاج المناسب.

وأكد على أهمية التشخيص الدقيق، موضحا أن هناك طريقتين لتصوير الشريان التاجي: الأشعة المقطعية والقسطرة.

وأضاف أن القسطرة هي الأفضل، لأنها لا تقتصر على التصوير فحسب، بل يمكن استخدامها أيضا لعلاج أي ضيق في الشريان التاجي عن طريق توسيعه، بالإضافة إلى إمكانية وصف بعض الأدوية.

ونصح أستاذ طب الحالات الحرجة بضرورة عدم التهاون في هذه الأعراض، واستشارة الطبيب المختص على الفور لتقييم الحالة وتحديد العلاج المناسب.

اقرا أيضًا:

مايا دياب تشعل التريند بإطلالة جريئة مستوحاة من الأخطبوط

طارد للسموم.. مشروب سحري يخفض الكوليسترول وينقي جسمك من الشوائب

يحتوي على يرقات حية.. تعرّف على أخطر نوع جبن في العالم

"قنبلة موقوتة".. طبيب شهير يحذر من حصوات المرارة بعد وفاة إيناس النجار

5 أخطاء شائعة تُفقد وجبة الإفطار قيمتها الغذائية