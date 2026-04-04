يبحث العديد من المواطنين عبر محركات البحث جوجل، عن موعد غلق المحلات والمقاهي وهل مد الساعة لتغلق في العاشرة مساءً بدلا من التاسعة تشمل يوم السبت مع يومي الخميس والجمعة؟.

ووفقًا لقرار مجلس الوزراء الذي ينظم الآليات القانونية لغلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم، نص على غلق كافة المحال يوميًا اعتبارًا من الساعة التاسعة مساءً أمام الجمهور، مع استثناء يومي الخميس والجمعة فقط وأيام الإجازات الرسمية، حيث يمتد العمل حتى العاشرة مساءً، ووفقا لقرار الحكومة فإن يوم السبت لا ينطبق عليه القرار وبالتالي فمواعيد الغلق كالمعتاد في التاسعة مساءً.

وفي إطار التيسير على المواطنين خلال فترة أعياد الأقباط، وافق مجلس الوزراء، على تعديل مواعيد غلق المحلات العامة بشكل مؤقت.

وبحسب القرار، تبدأ المواعيد الجديدة اعتبارًا من الجمعة الموافق 10 أبريل 2026 وحتى الإثنين 13 أبريل 2026، بمد ساعات العمل لتغلق المحلات في تمام الساعة 11 مساء بدلا من 9 مساء.

وخلال الأسبوع المقبل، تشهد مواعيد الغلق 3 تغييرات مختلفة، إذ تستمر المحلات في الغلق عند الساعة 9 مساء من السبت 4 أبريل حتى الأربعاء 8 أبريل، ثم الساعة 10 مساءً يوم الخميس 9 أبريل كاستثناء لنهاية الأسبوع، على أن تمد ساعات العمل حتى 11 مساء خلال فترة الأعياد.