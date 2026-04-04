النوبة القلبية من الحالات الخطيرة التي تسبقها إشارات تحذيرية في الجسم، أحيانا تبدأ من الساقين قبل ظهور الأعراض المعروفة في الصدر، الانتباه لهذه العلامات يساعد في التدخل المبكر وتقليل المضاعفات.

وبحسب ما ذكره موقع "heartfoundation"، إليك أبرز العلامات التي تظهر على القدمين قبل النوبة القلبية.

ما العلامات التي تبدأ من الأطراف السفلية قبل الإصابة بالنوبات القلبية ؟

تورم القدمين والكاحلي

وعادة ما يشير إلى ضعف في الدورة الدموية أو احتباس السوائل، وهو مرتبط بنسبة كبيرة بمشكلات صحية في القلب.

الشعور بثقل أو تعب في الساقين

يظهر في حالة بذل مجهود بسيط، ويدل على ضعف ضخ الدم وبالتالي وجود خلل في عضلة القلب.

برودة القدمين أو تغير لونها



يمكن أن يكون نتيجة ضعف تدفق الدم إلى الأطراف، ما يشير إلى وجود مشكلة صحية بالقلب.

تنميل أو وخز في الساقين

يرتبط بشكل كبيرة بالمشكلات الصحية في الأوعية الدموية أو الأعصاب.

ما العلامات العامة التي تسبق النوبة القلبية؟

1- الشعور بألم أو ضغط في الصدر يمتد إلى الذراع أو الرقبة أو الفك.

2- المعاناة من ضيق في التنفس.

3- التعرق البارد.

4- الشعور بالغثيان يصاحبه دوار.

5- الشعور بالتعب غير المبرر.

ما السبب وراء ظهور هذه الأعراض؟

-تضيق أو انسداد الشرايين بسبب تراكم الدهون.

- ضعف عضلة القلب.

- الإصابة باضطراب في تدفق الدم إلى الأعضاء.

- ارتفاع ضغط الدم أو الكوليسترول.

متى يجب التوجه إلى الطبيب؟

1- عند الشعور بألم شديد أو مستمر في الصدر.

2- الشعور بضيق التنفس المفاجئ.

3- التعرض المفاجئ للإغماء أو الدوخة الشديدة.

4- في حالة ملاحظة تورم مفاجئ في الساقين مع أعراض أخرى.

كيف يمكن الوقاية من النوبات القلبية؟

الحرص على اتباع نظام غذائي صحي.

ممارسة الرياضة بانتظام.

الإقلاع عن التدخين.

التحكم في ضغط الدم والسكر تحت السيطرة.

تقليل التوتر والقلق قدر المستطاع.

