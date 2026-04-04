واصل نيمار تألقه مع سانتوس، بعدما قاد فريقه للفوز على ريمو بهدفين دون رد، في إطار الجولة السابعة من الدوري البرازيلي.

سبب احتمالية توقف نيمار

المباراة لم تخلو من التوتر، إذ دخل نيمار في مشادة مع أحد لاعبي ريمو، ما دفع الحكم لإشهار بطاقة صفراء لكلا اللاعبين.

تصريحات نيمار عقب المباراة

وعقب اللقاء، عبر النجم البرازيلي عن استيائه من التحكيم، معتبرا أن الإنذار الذي حصل عليه غير عادل، خاصة بعد تعرضه لعدة تدخلات قوية لم يتم التعامل معها بالشكل المناسب.

تصريحات نيمار أثارت جدلا واسعا، بعدما تضمنت ألفاظا اعتبرت مسيئة، وهو ما قد يعرضه لعقوبات تأديبية، حيث أشارت تقارير إلى احتمالية إيقافه لعدة مباريات قد تصل إلى 12.

ترتيب سانتوس في الدوري البرازيلي

على مستوى النتائج، رفع سانتوس رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث عشر، من انتصارين وأربعة تعادلات مقابل ثلاث هزائم.