الدوري الإيطالي

نابولي

20:45

ميلان

الدوري المصري

زد

20:00

المقاولون العرب

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

18:00

جنوى

بسبب تصريحاته.. نيمار مهدد بالإيقاف لمدة 12 مباراة بالدوري البرازيلي

كتب : محمد عبد السلام

08:12 م 04/04/2026

نيمار

واصل نيمار تألقه مع سانتوس، بعدما قاد فريقه للفوز على ريمو بهدفين دون رد، في إطار الجولة السابعة من الدوري البرازيلي.

سبب احتمالية توقف نيمار

المباراة لم تخلو من التوتر، إذ دخل نيمار في مشادة مع أحد لاعبي ريمو، ما دفع الحكم لإشهار بطاقة صفراء لكلا اللاعبين.

تصريحات نيمار عقب المباراة

وعقب اللقاء، عبر النجم البرازيلي عن استيائه من التحكيم، معتبرا أن الإنذار الذي حصل عليه غير عادل، خاصة بعد تعرضه لعدة تدخلات قوية لم يتم التعامل معها بالشكل المناسب.

تصريحات نيمار أثارت جدلا واسعا، بعدما تضمنت ألفاظا اعتبرت مسيئة، وهو ما قد يعرضه لعقوبات تأديبية، حيث أشارت تقارير إلى احتمالية إيقافه لعدة مباريات قد تصل إلى 12.

ترتيب سانتوس في الدوري البرازيلي

على مستوى النتائج، رفع سانتوس رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث عشر، من انتصارين وأربعة تعادلات مقابل ثلاث هزائم.

نيمار سانتوس الدوري البرازيلي

وظائف حكومية.. فتح باب التقديم على فرص عمل بوزارة الإسكان لمدة شهر
إسرائيل تعلن ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإيراني على حيفا إلى 4 أشخاص
واتساب يطرح ميزة جديدة لإلغاء الضوضاء في المكالمات
شائعات طاردت عبدالرحمن أبو زهرة.. "من الزهايمر إلى أورام الرئة"
منها الشوفان.. بدائل طبيعية لخفض الكوليسترول الضار
