هل شرب عصير البنجر يوميًا هو المفتاح الطبيعي لتعزيز مناعتك؟

كتب : نرمين ضيف الله

11:00 ص 04/04/2026

يُعد عصير البنجر من المشروبات الطبيعية الغنية بالعناصر الغذائية، حيث أشارت تقارير طبية منشورة على موقع Healthline إلى أن تناوله بانتظام قد ينعكس إيجابيًا على العديد من وظائف الجسم. ويرجع ذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة، والنترات الطبيعية، والفيتامينات المهمة.

فما أبرز فوائد شرب البنجر يوميًا؟

هل يعزز البنجر صحة القلب؟


يحتوي البنجر على نترات طبيعية تساعد على توسيع الأوعية الدموية، ما يساهم في خفض ضغط الدم وتحسين تدفق الدم، وبالتالي دعم صحة القلب.

هل يساعد البنجر على تحسين الأداء البدني؟
تشير الدراسات إلى أن شرب عصير البنجر قد يزي

د من القدرة على التحمل، لأنه يحسن كفاءة استخدام الأكسجين أثناء التمارين.

هل يساهم البنجر في دعم صحة الدم؟


يحتوي البنجر على نسبة جيدة من الحديد وحمض الفوليك، ما يساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء والوقاية من فقر الدم.

هل يعزز البنجر صحة الجهاز الهضمي؟


البنجر غني بالألياف التي تساعد على تحسين عملية الهضم وتعزيز صحة الأمعاء، كما يساهم في الوقاية من الإمساك.

هل يمتلك البنجر خصائص مضادة للالتهابات؟


يحتوي البنجر على مركبات "البيتالين" التي تمتلك خصائص مضادة للأكسدة، تساعد في تقليل الالتهابات وحماية الخلايا من التلف.

