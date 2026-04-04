إعلان

ما الذي يحدث لجسمك إذا شربت مشروب الكيوي يوميًا؟

كتب : نرمين ضيف الله

12:00 م 04/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شرب مشروب الكيوي يوميًا أصبح حديث العديد من خبراء التغذية والصحة، نظرًا لقيمته الغذائية العالية وفوائده المتعددة للجسم يحتوي الكيوي على فيتامين C والألياف ومضادات الأكسدة التي تدعم الجهاز المناعي وتحسن الهضم.

الدراسات تشير أيضًا إلى أنه يساهم في صحة القلب وتقليل ضغط الدم. إضافة الكيوي إلى روتينك اليومي يمكن أن يكون خطوة بسيطة لكنها فعّالة لتعزيز الحيوية والطاقة.

في هذا التقرير نستعرض أهم 5 فوائد صحية لشرب مشروب الكيوي يوميًا، مع تفاصيل علمية مستندة إلى مصادر طبية موثوقة مثل Healthline.

كيف يعزز مشروب الكيوي المناعة؟

الكيوي غني جدًا بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تقوّي الجهاز المناعي وتساعد الجسم على مقاومة العدوى والالتهابات.

هل يساعد مشروب الكيوي في صحة القلب؟

تناول الكيوي يمكن أن يدعم صحة القلب عبر تخفيض ضغط الدم وتحسين مستويات الكوليسترول، ما يحد من مخاطر أمراض القلب.

ما أثره على الهضم؟

الألياف في الكيوي تُحسّن حركة الأمعاء وتدعم البكتيريا الجيدة في الجهاز الهضمي، مما يساعد في الوقاية من الإمساك.

هل مشروب الكيوي مفيد للبشرة؟

فيتامين C في الكيوي يساهم في إنتاج الكولاجين، ما يعزز صحة الجلد ويمنحه مظهرًا أكثر حيوية وشبابًا.

ماذا يفعل الكيوي لمستويات الطاقة؟

مشروب الكيوي منخفض السعرات ويحتوي أليافًا وفيتامينات تساعد على الشعور بالشبع والطاقة دون زيادة الوزن.

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

