تعد الشكوى من "نغزة في الصدر" من أكثر الأعراض التي تثير القلق لدى كثيرين، خوفا من ارتباطها بأمراض القلب.

يؤكد جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، أن الحكم على خطورة الألم لا يعتمد على وجوده فقط، بل على طبيعته وكيفية ظهوره.

متى تكون نغزة الصدر طبيعية؟

في هذا السياق، يشير شعبان، في تصريحات تلفزيونية إلى أن ما يعرف بـ"النغزة" في الصدر لا يعني بالضرورة وجود مشكلة قلبية، مؤكدا أن هناك فروقا واضحة بين الألم البسيط وذلك الذي يستدعي التدخل الطبي.

يوضح أن النغزة التي تظهر بشكل مفاجئ، ولا تزداد مع الحركة أو المجهود، وتتنقل من مكان لآخر، ويمكن تحديدها بإصبع واحد، غالبا ما تكون ناتجة عن شد عضلي أو أسباب غير خطيرة، ولا ترتبط بالقلب.

ما دلالته الألم المرتبط بالتنفس؟

وتابع: "إذا كان الألم يزداد مع الشهيق أو الزفير، فقد يكون سببه التهاب الغشاء البلوري المحيط بالرئتين، وهو ما يختلف تماما عن آلام القلب، ويحتاج إلى تقييم مختلف".

في المقابل، يحذر استشاري القلب من الألم الذي يزداد مع المجهود البدني، مشيرا إلى أن هذه الحالة تتطلب إجراء فحوصات مثل رسم القلب بالمجهود، للاطمئنان واستبعاد وجود مشكلات في الشرايين.

الألم القلبي عادة ما يكون في صورة ضغط أو ثقل على الصدر، وقد يمتد إلى الكتف الأيسر أو الفك السفلي أو الظهر، ويزداد مع النشاط ويخف مع الراحة، وهي علامات قد تشير إلى قصور في الشرايين التاجية.

ما علاج النغزة في الصدر؟

في الحالات البسيطة، قد يكون العلاج مقتصرا على أدوية مضادة للالتهاب مثل Panadol أو Cataflam، لكن تحت إشراف طبي، أما الحالات الأكثر خطورة فقد تتطلب تدخلات مثل القسطرة وتركيب الدعامات.

يؤكد شعبان في ختام تصريحاته على ضرورة عدم تجاهل أي ألم غير معتاد في الصدر، خاصة إذا كان متكررا أو مصحوبا بأعراض أخرى، مشددا على أن التشخيص المبكر قد يكون الفارق في تجنب مضاعفات خطيرة.

