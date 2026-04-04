كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، ملابسات واقعة مقتل مسن وإصابة آخرين بطلقات نارية في عزبة النهر التابعة لمركز شرطة الدلنجات، بعد مشاجرة اندلعت بسبب خلافات الجوار حول مرور سلك كهرباء.

تلقت مديرية الأمن إخطارًا من مأمور مركز شرطة الدلنجات بسقوط قتيل وإصابة آخرين خلال مشاجرة باستخدام أسلحة نارية، وانتقلت على الفور قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

الضحايا والإصابات

تبين وفاة شعبان أحمد بسيوني النهر، 85 عامًا، متأثرًا بإصابته بعدة طلقات نارية، بينما أصيب كل من جمعة علي بسيوني النهر وعماد علي بسيوني النهر بطلقات نارية وجروح قطعية، وتم نقلهما إلى المستشفى العام لتلقي العلاج.

التحقيقات وضبط المتهمين

وجه مدير أمن البحيرة بتشكيل فريق بحث جنائي برئاسة رئيس فرع البحث الجنائي، بمشاركة مفتش المباحث ورئيس مباحث المركز، لكشف ملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات أن خلافات الجوار حول مرور سلك كهرباء كانت السبب الرئيسي للمشاجرة، التي تطورت لإطلاق نار من قبل الجيران المتهمين، ما أسفر عن مقتل المسن وإصابة الآخرين.

الإجراءات القانونية

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط 7 متهمين من المتورطين في الواقعة، وضبط السلاح المستخدم. كما حررت الأجهزة الأمنية المحاضر اللازمة وأحالت الواقعة للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.