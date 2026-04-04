إيران تستثني العراق من قيود العبور في مضيق هرمز

بدأت طهران في تخفيف الضغوط الملاحية عن جارتها بغداد، حيث أعلنت استثناء العراق من إجراءات الحظر المفروضة في مضيق هرمز تزامنا مع تصاعد حدة الصراع بين إيران وأمريكا.

دوافع استثناء العراق في ظل حرب إيران

وأفاد إبراهيم ذو الفقاري المتحدث باسم القيادة العسكرية المشتركة الإيرانية، في بيان باللغة العربية السبت، بأن القيود الملاحية المطبقة حاليا في مضيق هرمز تستهدف حصرا "الدول المعادية".

ووجه ذو الفقاري خطابا للشعب العراقي، واصفا إياه بأنه يحمل آثار الاحتلال الأمريكي، ومثمنا نضاله المستمر ضد واشنطن في ظل تداعيات صراع إيران وأمريكا.

وتأتي هذه الخطوة تقديرا لمواقف الفصائل المسلحة الموالية لطهران في العراق، والتي تبنت تنفيذ عشرات العمليات الهجومية ضد القواعد الأمريكية والمنشآت التابعة لها فوق الأراضي العراقية.

وتؤكد هذه الجماعات أن تحركاتها العسكرية تأتي في إطار التضامن الكامل مع طهران منذ اندلاع شرارة حرب إيران، مما يعكس وحدة الساحات في مواجهة الضغوط التي يقودها جيش الاحتلال الإسرائيلي والقوات الأمريكية.

تأثيرات حرب إيران على الاقتصاد العراقي

منذ اندلاع حرب إيران، واجه الاقتصاد العراقي تحديات وجودية حيث تسبب إغلاق مضيق هرمز في شلل شبه كامل لحركة تصدير النفط.

ويعد العراق من أكثر الدول تأثرا بهذا النزاع، نظرا لاعتماده الكلي على عوائد النفط لتأمين ما يقرب من 90% من ميزانيته العامة، والتي يتم تصدير الكتلة الأكبر منها عبر مضيق هرمز الذي أوقفت فيه طهران حركة الشحن فعليا نتيجة الحرب.

ويمنح القرار الإيراني بغداد متنفسا ماليا لضمان استقرار ميزانيتها، في وقت يراقب فيه المجتمع الدولي تحركات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإدارة ملف الطاقة.