احذرها على الريق.. 4 مشروبات ترفع سكر الدم فجأة

كتبت- أسماء مرسي:

هل تعلم أن بعض المشروبات تشكل خطرًا على صحتك إذا تناولتها على معدة فارغة؟

إليك 4 مشروبات ضارة تتسبب في ارتفاع حاد في مستويات السكر في الدم عند تناولها صباحًا على معدة فارغة، وذلك وفقًا لموقعي Healthline وTimes of India.

1- العصائر

تُعتبر العصائر، خاصة الحمضية منها، من المشروبات التي تُهيّج بطانة المعدة الحساسة عند تناولها على معدة فارغة. بالإضافة إلى ذلك، فإن محتواها العالي من السكر يتسبب في ارتفاع حاد في سكر الدم، مما يعرضك لمخاطر صحية.

2- الصودا

نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من السكر، تؤدي الصودا إلى ارتفاع سريع في سكر الدم، يتبعه انخفاض حاد، مما يجعلك تشعر بالتعب والإرهاق طوال اليوم.

3- المشروبات السكرية

المشروبات السكرية، مثل عصائر الفاكهة التي يتناولها البعض مباشرة بعد الاستيقاظ، ترفع مستويات الفركتوز في الجسم، مما يُثقل كاهل الكبد والبنكرياس، ويعرضهما لمخاطر صحية جسيمة.

4- مشروبات الطاقة

بسبب احتوائها على كميات هائلة من السكر والكافيين، تؤدي مشروبات الطاقة إلى ارتفاع سريع في سكر الدم وزيادة معدل ضربات القلب.

اقرأ ايضا:

100 نبضة في الدقيقة.. أسباب عدم انتظام ضربات القلب

موجود في كل عيد.. نوع تسالي شهير يضبط السكر بالدم ويحمي القلب

جمال شعبان يحذر الشباب من عادات خطيرة في العيد- "تدمر صحتكم"

5 فئات ممنوعة من تناول الكحك في العيد.. احذروا

يهدد القلب والكبد ...احذر هذا المشروب أول أيام العيد