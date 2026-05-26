شهدت الأسواق العالمية تحركات متباينة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث تراجعت أسعار الذهب واستقر سعر الدولار وارتفعت أسعار النفط في ظل استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وتصاعد المخاوف بشأن التضخم ومسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وتراجعت أسعار الذهب اليوم متأثرة بمخاوف ارتفاع التضخم في ظل استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، والتي دفعت أسعار النفط للارتفاع وأثارت حالة من عدم اليقين بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية، بحسب ما تم نشره على وكالة "رويترز".

انخفاض سعر الذهب

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% إلى 4521.80 دولار للأوقية "الأونصة"، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو عند 4522.50 دولار.

كما تراجعت المعادن النفيسة الأخرى، حيث انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.6% إلى 76.03 دولار للأوقية، وهبط البلاتين بنسبة 1.1% إلى 1945.85 دولار، بينما تراجع البلاديوم بنسبة 1.7% إلى 1374.06 دولار.

ارتفاع أسعار النفط

وأدى استمرار التوترات إلى ارتفاع أسعار النفط، حيث صعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.5% إلى 97.76 دولار للبرميل، رغم تراجعها بنحو 7% خلال تعاملات أمس.

استقرار سعر الدولار

في المقابل، استقر الدولار اليوم وسط تراجع آمال المستثمرين في التوصل سريعا إلى اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز وينهي الحرب، وذلك بعد الهجمات الأمريكية الجديدة على الأهداف الإيرانية وتصريحات أشارت إلى أن المفاوضات قد تستغرق وقتا.

وعلى صعيد العملات، انخفض اليورو قليلا إلى 1.163 دولار، فيما سجل الين الياباني 158.99 للدولار، بينما استقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية عند 99.031.

