إعلان

الإسكندرية تُحذر المصطافين: ممنوع النزول في 10 مناطق صخرية خطرة

كتب : محمد عامر , محمد البدري

02:37 م 26/05/2026 تعديل في 03:07 م

شواطئ الإسكندرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدرت محافظة الإسكندرية تحذيرًا هامًا للمواطنين وزوار المحافظة، ناشدت فيه الجميع توخي الحذر والالتزام التام بالتعليمات الإرشادية الخاصة بنزول الشواطئ، بالتزامن مع اقتراب عطلة عيد الأضحى المبارك.

وحذرت المحافظة في بيانها من نزول مياه البحر بالمناطق الصخرية غير المخصصة للسباحة، لما تمثله من خطورة بالغة على حياة المواطنين، نتيجة وجود الصخور والحفر العميقة والدوامات والتيارات البحرية الساحبة التي تهدد سلامة المصطافين.

مناطق يحظر النزول بها

وشملت التحذيرات منع النزول نهائيًا في قطاع شرق شاطئ أبوهيف، ومنطقة خالد بن الوليد، والمنطقة الواقعة بين نادي السيارات ومسجد سيدي بشر، بالإضافة إلى المنطقة المواجهة لمدرسة الطفولة السعيدة، والمنطقة الواقعة بين بير مسعود ونادي السيارات بشرق المدينة.

خريطة الحظر

وامتدت خريطة الحظر لتشمل المساحات الصخرية المفتوحة بمناطق كليوباترا، سبورتنج، والإبراهيمية، فضلًا عن قطاعات كامب شيزار، محطة الرمل، والمنشية، والمنطقة المواجهة لفندق 26 يوليو، وهي مناطق غير مؤهلة لاستقبال المصطافين وتغيب عنها خدمات الإنقاذ.

دعوة للالتزام بالشواطئ المجهزة

وناشدت المحافظة المواطنين الالتزام بالتعليمات والتوجه فقط إلى الشواطئ المجهزة والمخصصة لاستقبال الرواد، حفاظًا على الأرواح، والابتعاد عن المناطق الصخرية التي تكثر بها حوادث الغرق نتيجة الارتطام أو السحب.

جاهزية الشواطئ البديلة خلال العيد

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف جاهزية 43 شاطئًا لاستقبال الرواد خلال أيام عيد الأضحى، موزعة بواقع 19 شاطئًا بالقطاع الشرقي و24 شاطئًا بالقطاع الغربي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شواطئ الإسكندرية كورنيش الإسكندرية أخبار الإسكندرية عيد الأضحى

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

السكة الحديد: قطارات إضافية ومخصوصة لتخفيف الزحام خلال إجازة عيد الأضحى
أخبار مصر

السكة الحديد: قطارات إضافية ومخصوصة لتخفيف الزحام خلال إجازة عيد الأضحى
"لا ملاذ آمن الآن".. المرشد الإيراني يلوّح برسائل تصعيدية ضد أمريكا
شئون عربية و دولية

"لا ملاذ آمن الآن".. المرشد الإيراني يلوّح برسائل تصعيدية ضد أمريكا
مفاجأة.. صاحب «إيجيبت كدا كدا» يكشف هويته بصورة من البطاقة الصحية
علاقات

مفاجأة.. صاحب «إيجيبت كدا كدا» يكشف هويته بصورة من البطاقة الصحية
7 أعراض تشير إلى نقص الحديد في الجسم
نصائح طبية

7 أعراض تشير إلى نقص الحديد في الجسم
القائمة الكاملة لأفلام ومسرحيات عيد الأضحى على "MBC مصر"
زووم

القائمة الكاملة لأفلام ومسرحيات عيد الأضحى على "MBC مصر"

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

إمام عاشور ومهاجم بيراميدز.. جوميز يفاجئ الفتح السعودي بـ 3 شروط للتجديد
حالة الطقس في أيام عيد الأضحى.. شبورة ورياح وفرص أمطار خفيفة