7 علامات غير شائعة تدل على نقص الكالسيوم في جسمك

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الكالسيوم ضروري لصحة العظام والأسنان، لكن دوره في الجسم يتجاوز ذلك بكثير. فنقص هذا المعدن الحيوي قد يتسبب في ظهور علامات وأعراض غير تقليدية غالبًا ما يتم تجاهلها أو ربطها بمشاكل صحية أخرى.

إليك بعض العلامات الخفية التي قد تكشف عن نقص الكالسيوم وتساعدك على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب مضاعفاته، وفقًا لموقع Healthline.

1- تنميل ووخز في الأطراف

قد يشعر البعض بتنميل أو وخز في الأصابع، وأصابع القدمين، وحتى حول الفم. يؤدي الكالسيوم دورًا هامًا في وظيفة الأعصاب، ونقصه يمكن أن يؤدي إلى هذه الأحاسيس غير المريحة.

2- تشنجات وتقلصات عضلية

على الرغم من أن تشنجات العضلات شائعة، إلا أن تكرارها أو حدوثها في مناطق غير معتادة قد يكون علامة على نقص الكالسيوم. الكالسيوم ضروري لانقباض واسترخاء العضلات بشكل سليم.

3- مشاكل في البلع

في حالات نادرة وشديدة، يمكن أن يؤدي نقص الكالسيوم إلى صعوبة في البلع (عسر البلع) نتيجة لتأثر عضلات المريء.

4- تغيرات في المزاج والقلق

يلعب الكالسيوم دورًا في تنظيم النواقل العصبية في الدماغ، وتشير بعض الدراسات إلى أن نقص الكالسيوم قد يرتبط بزيادة الشعور بالقلق، والتهيج، وحتى الاكتئاب.

5- جفاف الجلد والأكزيما

الكالسيوم يساهم في صحة الجلد وحفاظه على رطوبته، وقد يلاحظ الأشخاص الذين يعانون من نقص الكالسيوم جفافًا في الجلد أو تفاقم حالات مثل الأكزيما.

6- مشاكل الأسنان رغم العناية الجيدة

على الرغم من الالتزام بروتين جيد للعناية بالفم، قد يعاني البعض من تسوس الأسنان المتكرر أو مشاكل اللثة، وعندما يكون مستوى الكالسيوم في الدم منخفضًا، قد يسحب الجسم الكالسيوم من الأسنان لتعويض النقص.

7- الشعور بالتعب والإرهاق غير المبرر

الكالسيوم يشارك في إنتاج الطاقة في الجسم، ونقص مستوياته قد يؤدي إلى الشعور المستمر بالتعب والضعف العام دون سبب واضح.

وإذا كنت تعاني من أي من هذه العلامات غير الشائعة، من المهم استشارة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة، بما في ذلك فحص مستوى الكالسيوم في الدم، وتحديد السبب الكامن وراء النقص ووضع خطة علاجية مناسبة، ولا تعتمد على التشخيص الذاتي أو تناول المكملات الغذائية دون استشارة طبية.

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