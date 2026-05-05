أطلقت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر بالسادات، برنامجاَ لتدريبٍ وتأهيلٍ خاصٍّ بطالبات الفرق النهائية، للحياة المستقبلية بجميع جوانبها تحت عنوان: "الاستعداد للزواج"، بإشراف الدكتور سعيد جمعة، مدير وحدة التدريب بالكلية، وتنسيق مع لجنة تدريب الطالبات التي يرأسها الدكتور محمد بيومي.

جامعة الأزهر تطلق برنامجًا لتأهيل الطالبات للزواج.. ما محاوره؟

يركز البرنامج على ثلاثة محاور رئيسة: (التهيئة النفسية - التأصيل الشرعي - تنمية المهارات اللازمة للحياة الزوجية) وتهدف إلى إعداد الفتاة للحياة الزوجية ومستقبل الأسرة.

وتناول محور التهيئة النفسية، الدكتور رمضان حميد، أستاذ الدعوة المساعد بالكلية، مركزًا على أهمية الاستعداد النفسي والتوازن الداخلي لنجاح الحياة الزوجية، ثم التأصيل الشرعي الذي تكمن أهميته في بناء حياة زوجية قائمة على أسس دينية صحيحة.

كما تناولت تنمية المهارات الحياتية للطالبات الدكتورة نعمات خضر، مدير الكلية والمدرب المعتمد؛ حيث ركزت على تطوير مهارات الوعي الذاتي والذكاء العاطفي والاجتماعي؛ لما لها من دور محوري في تعزيز العلاقات الإنسانية ونجاح الأسرة.