بعد انتشاره في الاسواق.. إليك ما يفعله التوت الاسود في الصحة

كتبت- آلاء نبيل :

التوت الأسود من الفواكه الصيفية اللذيذة والمغذية، ويحظى بشعبية كبيرة لمذاقه الحلو والحامض وفوائده الصحية المتعددة، حيث يحتوي على مجموعة متعددة من العناصر الغذائية والمركبات النشطة التي تساهم في تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض.

وفي هذا الصدد، كشف الدكتور معتز القيعي أخصائي التغذية العلاجية، أبرز التأثيرات الصحية المفيدة للتوت الأسود وتشمل ما يلي:

تعزيز صحة القلب:

تساهم مضادات الأكسدة الموجودة في التوت الأسود في خفض مستويات الكوليسترول الضار وضغط الدم، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تحسين وظائف الدماغ:

يحتوي التوت على مركبات الأنثوسيانين التي تعمل على تحسين الذاكرة والوظائف الإدراكية وتقليل خطر الإصابة بالأمراض التنكسية العصبية مثل الزهايمر.

مضاد للالتهابات:

يمتلك التوت الأسود خصائص مضادة للالتهابات، ما يساعد في تخفيف أعراض الأمراض الالتهابية المزمنة مثل التهاب المفاصل.

تنظيم مستويات السكر في الدم:

تساعد الألياف الموجودة في التوت الأسود على إبطاء امتصاص السكر في الدم، ما يساهم في الحفاظ على مستويات السكر تحت السيطرة وتقليل خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.

دعم صحة الجهاز الهضمي:

تعزز الألياف الموجودة في التوت الأسود حركة الأمعاء المنتظمة وتمنع أعراض عسر الهضم المزعجة ومن أبرزها الإمساك، كما أنها تدعم نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء.

تعزيز المناعة:

يحتوي التوت الأسود على فيتامين سي، ومضادات الأكسدة التي تدعم جهاز المناعة وتساعد الجسم على مكافحة العدوى والأمراض.

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